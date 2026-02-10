SUV điện hạng B công suất 161 mã lực ra mắt Malaysia, giá hơn 700 triệu đồng

(GLO)-Dongfeng Vigo EV 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường Malaysia, đánh dấu bước mở rộng của Dongfeng tại khu vực Đông Nam Á. Mẫu SUV điện hạng B này có giá bán 108.888 Ringgit (khoảng 716 triệu đồng), định vị trong nhóm xe điện đô thị và cạnh tranh trực tiếp với BYD Atto 2.

Vigo EV sở hữu kích thước tổng thể 4.306 x 1.868 x 1.654 mm, trục cơ sở 2.715 mm. So với Atto 2, mẫu xe của Dongfeng có chiều dài gần như tương đương, hẹp hơn đôi chút nhưng cao hơn, qua đó mang lại tư thế ngồi cao và không gian trần xe thoáng hơn, yếu tố được người dùng ưa chuộng.

Dongfeng Vigo EV 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường Malaysia

Phiên bản bán tại Malaysia sử dụng động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở cầu trước. Động cơ này cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 9,5 giây. Thông số này không hướng tới trải nghiệm thể thao, nhưng đủ đáp ứng nhu cầu vận hành hàng ngày trong môi trường đô thị và đường trường ngắn.

Nguồn điện cho Vigo EV đến từ pin lithium-sắt photphat (LFP) dung lượng 51,87 kWh. Theo công bố, xe có thể di chuyển tối đa 471 km theo chuẩn CLTC. Khi quy đổi sang điều kiện thực tế theo chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động ước đạt 330–380 km, mức phổ biến trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ, phù hợp với người dùng xe điện lần đầu.

Vigo EV hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 167 kW thông qua cổng CCS2, cho phép rút ngắn thời gian sạc trong các chuyến đi dài. Ngoài ra, xe hỗ trợ sạc AC 6,6 kW tại nhà, mất khoảng 9 giờ để sạc đầy pin. Đáng chú ý, tính năng V2L công suất 3,3 kW cho phép xe cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, tăng tính linh hoạt khi sử dụng.

Về thiết kế, Dongfeng Vigo EV theo đuổi phong cách vuông vức, nhấn mạnh yếu tố SUV. Xe sử dụng đèn pha LED projector hình chữ L ngược, tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm hợp kim 18 inch. Điểm nhấn ở phía sau là cửa hậu chia đôi, chi tiết hiếm gặp trong phân khúc, thường xuất hiện trên các mẫu SUV cao cấp, đồng thời giúp việc sắp xếp hành lý thuận tiện hơn. Khoang hành lý có dung tích 500 lít.

Khung gầm của Vigo EV gồm treo McPherson phía trước và thanh xoắn phía sau, cấu hình phổ biến trên các mẫu SUV hạng B, kết hợp phanh đĩa trên cả bốn bánh. Thiết lập này hướng tới sự cân bằng giữa độ êm ái và chi phí vận hành.

Bên trong cabin, Vigo EV được trang bị ghế trước chỉnh điện, ghế lái có nhớ vị trí và thông gió, bọc da nhân tạo hai tông màu. Xe có màn hình thông tin người lái 8,8 inch và màn hình trung tâm 12,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây. Các trang bị khác gồm sạc không dây, đèn viền nội thất tùy chỉnh và điều hòa tự động tích hợp lọc bụi PM2.5.

Về an toàn, Dongfeng Vigo EV được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông. Xe cũng có các tính năng an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tại Malaysia, Dongfeng Vigo EV được bảo hành 6 năm không giới hạn số km cho xe và 8 năm không giới hạn số km cho pin. Xe có 6 tùy chọn màu ngoại thất, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ đang tìm kiếm một mẫu SUV điện có mức giá dễ tiếp cận.