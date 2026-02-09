Honda Dio 125 X-Edition 2026 ra mắt: Màn hình TFT, phối màu thể thao, giá hơn 28 triệu đồng

(GLO)-Honda Dio 125 X-Edition 2026 vừa chính thức ra mắt tại Ấn Độ, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế thể thao, phối màu cá tính cùng loạt trang bị hiện đại như màn hình TFT 4,2 inch và kết nối smartphone.

Tại Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á, Honda Dio từng là biểu tượng của dòng xe tay ga cỡ nhỏ trong thập niên 1990, đặc biệt với các phiên bản 50cc hai thì. Trong khi mẫu xe này đã vắng bóng tại nhiều thị trường, Honda Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì và làm mới dòng Dio bằng việc ra mắt phiên bản Dio 125 X-Edition với nhiều nâng cấp đáng kể về thiết kế và công nghệ.

Honda Dio 125 X-Edition 2026 ra mắt. Ảnh: S.T

Về tổng thể, Honda Dio 125 X-Edition vẫn giữ nguyên cấu trúc quen thuộc, song được làm mới mạnh mẽ thông qua các tùy chọn màu sắc và chi tiết trang trí mang đậm phong cách đường phố. Xe có hai màu chủ đạo gồm xanh ngọc trai Siren và xám ngọc trai Deep Ground, tạo cảm giác hiện đại và năng động.

Điểm nhấn nổi bật nhất ở ngoại hình là bộ vành đúc sơn đỏ, tạo sự tương phản rõ nét với màu sơn thân xe. Cách phối màu táo bạo này thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe thể thao, nay được Honda áp dụng cho một mẫu tay ga phổ thông, giúp Dio 125 X-Edition mang dáng dấp của một “chiến binh” đô thị. Các đường nét thiết kế sắc sảo đặc trưng của dòng Dio cũng trở nên nổi bật và cá tính hơn.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Dio 125 X-Edition còn được nâng cấp đáng kể về mặt công nghệ. Đáng chú ý nhất là màn hình TFT toàn phần kích thước 4,2 inch, tương tự phiên bản H-Smart. Màn hình này hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Honda RoadSync, cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn và dẫn đường từng chặng.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc USB-C đặt ở phía trước, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động thường xuyên của người dùng đô thị hiện đại.

Về vận hành, Honda Dio 125 X-Edition sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 123,92cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 8,19 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm. Thông số này không quá nổi bật so với các mẫu tay ga 125cc làm mát bằng dung dịch, nhưng bù lại, xe có trọng lượng rất nhẹ, chỉ khoảng 105 kg.

Nhờ trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn, Dio 125 X-Edition được đánh giá cao ở khả năng linh hoạt, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Đây cũng chính là yếu tố từng làm nên thành công của dòng Dio trong quá khứ: gọn gàng, bền bỉ và dễ điều khiển.

Tại Ấn Độ, Honda Dio 125 X-Edition có giá bán khoảng 28,5 triệu đồng (quy đổi). Nếu được phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép lên phân khúc tay ga phổ thông 125cc, nơi đang có sự cạnh tranh gay gắt của các mẫu xe như Honda Vision hay Vario 125.

Sự xuất hiện của Dio 125 X-Edition cho thấy Honda vẫn đang nỗ lực làm mới những giá trị cũ bằng cách kết hợp thiết kế truyền thống với công nghệ hiện đại. Với những người từng gắn bó với dòng Dio, phiên bản X-Edition có thể xem là một sự hồi sinh đáng chú ý của một cái tên huyền thoại trong làng xe tay ga.