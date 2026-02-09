Honda CR-V e:HEV 2026 chốt giá từ 1,17 tỷ đồng, lắp ráp trong nước, tăng cường công nghệ và tiện nghi

(GLO)-Honda Việt Nam (HVN) mới đây đã chính thức công bố giá bán lẻ đề xuất của Honda CR-V e:HEV 2026 – phiên bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 6 được lắp ráp tại nhà máy Honda ở Phú Thọ. Mẫu SUV này trang bị hàng loạt tính năng an toàn cao cấp, công nghệ hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Theo công bố , Honda CR-V e:HEV L có giá từ 1,17 tỷ đồng, trong khi phiên bản e:HEV RS được niêm yết ở mức 1,25 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Xe sẽ ra mắt vào ngày 2/2/2026 và chính thức mở bán từ 11/2/2026 thông qua hệ thống Nhà Phân phối Ôtô Honda trên toàn quốc. Riêng phiên bản màu đỏ mới có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu tiêu chuẩn.

Honda CR-V e:HEV 2026. Ảnh: S.T

Bổ sung công nghệ mới, tăng tiện nghi sử dụng hằng ngày

Ở lần nâng cấp này, Honda CR-V e:HEV 2026 được cải tiến đáng kể về mặt công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống chuyển số bằng nút bấm, lần đầu tiên xuất hiện trên các phiên bản CR-V e:HEV tại Việt Nam. Thiết kế này không chỉ giúp khoang lái trở nên gọn gàng, hiện đại hơn, các trang bị hỗ trợ người lái và tiện nghi thông minh hướng đến nhu cầu sử dụng xe hằng ngày trong điều kiện giao thông đô thị.

Thiết kế thể thao, khác biệt giữa hai phiên bản

Về tổng thể, Honda CR-V e:HEV 2026 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế thể thao, hiện đại đặc trưng của thế hệ thứ 6. Trong đó, phiên bản e:HEV RS được định vị là lựa chọn mang đậm cá tính thể thao với loạt chi tiết ngoại thất sơn đen bóng, bộ mâm thiết kế riêng, cùng không gian nội thất tông màu tối. Logo RS được thêu trên hàng ghế trước tạo điểm nhấn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung, ưa phong cách năng động.

Hệ truyền động hybrid e:HEV tiết kiệm nhiên liệu

Cả hai phiên bản Honda CR-V e:HEV 2026 đều sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp với hai mô tơ điện, đi kèm hộp số điện tử E-CVT. Theo công bố từ hãng, hệ thống này cho tổng công suất 204 mã lực, đáp ứng tốt cả nhu cầu vận hành trong đô thị lẫn đường trường.

Ưu điểm lớn nhất của hệ truyền động hybrid e:HEV là khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, với mức tiêu thụ giảm khoảng 30% so với các phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống cùng dung tích. Đây được xem là lợi thế đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và xu hướng xe tiết kiệm năng lượng ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm.

Trang bị an toàn hàng đầu phân khúc

Về an toàn, Honda CR-V e:HEV 2026 tiếp tục khẳng định vị thế với gói công nghệ Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Gói an toàn này bao gồm hàng loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), đèn pha thích ứng (AHB) và cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Ngoài ra, xe còn được trang bị camera 360 độ, cảm biến trước/sau, cảnh báo áp suất lốp TPMS, cảnh báo buồn ngủ, đèn vào cua chủ động (trên bản e:HEV RS) cùng 8 túi khí.

Nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi cao cấp

Không gian nội thất tiếp tục là một trong những điểm mạnh của Honda CR-V e:HEV 2026. Xe sở hữu khoang cabin rộng rãi, bố trí khoa học, đi kèm nhiều tiện nghi hiện đại như màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình HUD trên phiên bản RS.

Các trang bị cao cấp khác như ghế chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái và cửa sổ trời toàn cảnh vẫn được duy trì, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhóm khách hàng gia đình cũng như người dùng đề cao sự thoải mái.

Chiến lược lâu dài tại thị trường Việt Nam

Việc lắp ráp Honda CR-V e:HEV 2026 trong nước không chỉ giúp Honda Việt Nam chủ động hơn về nguồn cung, tối ưu chi phí mà còn thể hiện chiến lược lâu dài của hãng trong việc phát triển và phổ cập dòng xe hybrid tại thị trường Việt Nam. Với mức giá khởi điểm từ 1,17 tỷ đồng, trang bị an toàn đầy đủ, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu cùng danh tiếng sẵn có, Honda CR-V e:HEV 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò “át chủ bài” của Honda trong phân khúc SUV hạng C trong thời gian tới.