Mô tô cổ điển Brixton Cromwell 1200 2026 về Việt Nam, giá 288 triệu đồng

(GLO)- Brixton Cromwell 1200 2026 nhắm đến các tay lái nam trung niên có khả năng tài chính tầm trung, yêu thích xe có vẻ đẹp cổ điển pha lẫn công nghệ hiện đại, những người tính cách không bảo thủ, sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm đến từ thương hiệu.

Brixton Motorcycles (thường gọi là Brixton) là thương hiệu môtô phân khối lớn thành lập năm 2015 tại Áo, theo đuổi xu hướng thiết kế xe hoài cổ - retro (các dòng xe scrambler, crossfire, cafe racer, calssic) của những năm 1950.

Nguồn: otoxemay.vn

Mẫu xe mô tô cổ điển Brixton Cromwell 1200 2026 chính thức được đưa về Việt Nam với mức giá 288 triệu đồng, sở hữu động cơ 1.222 cc cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Brixton Cromwell 1200 2026 tiếp tục trung thành với phong cách thiết kế classic roadster. Tổng thể xe được tạo hình bằng các mảng khối tròn trịa, liền lạc, hạn chế tối đa những chi tiết mang hơi hướng hiện đại. Bình xăng dung tích lớn với các đường gân nổi, đặt cao và kéo dài về phía yên, trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật khi nhìn ngang thân xe.

Nguồn: otoxemay.vn

Cụm đèn tròn Cromwell 1200 2026 được giữ lại mang tính biểu tượng “hiện đại hóa ngầm” bằng công nghệ LED, đủ dùng mà không phá vỡ tinh thần cổ điển. Ghi-đông rộng và gương tròn đặt cao tạo nên dáng roadster đặc trưng, đồng thời mang lại tư thế ngồi thẳng, thoải mái cho cả phố thị lẫn những hành trình dài.

Nguồn: otoxemay.vn

Với chiều cao yên 800mm, Brixton Cromwell 1200 2026 tạo điều kiện để người lái chống chân khá dễ dàng, ngay cả với thể trạng trung bình. Trọng lượng 235 kg mang lại cảm giác đầm chắc rõ rệt, giúp xe vận hành ổn định ở dải tốc độ trung bình và cao, đúng với tinh thần một mẫu roadster thiên về trải nghiệm lái thư thả hơn là sự linh hoạt trong môi trường đô thị đông đúc.

Nguồn: otoxemay.vn

Tổng thể thân xe với yên phẳng kéo dài liền mạch về phía đuôi ngắn gọn. Bộ bánh căm cỡ lớn 18 inch phía trước, 17 inch phía sau giúp chiếc xe trông cao ráo và đầm chắc, trong khi cặp ống xả đôi đặt thấp hai bên hoàn thiện hình ảnh một mẫu mô tô dung tích lớn mang đậm chất cơ khí, thay vì phô trương công nghệ.

Nguồn: otoxemay.vn

Brixton Cromwell 1200 2026 đại diện cho triết lý “Gentleman Rebellion”, kết hợp thiết kế cổ điển với nền tảng kỹ thuật hiện đại. Mẫu xe được trang bị động cơ 1.222cc, 2 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất cực đại 83 PS tại 6.550 vòng/phút và mô-men xoắn 108 Nm tại 3.100 vòng/phút. Động cơ sử dụng trục cân bằng, giúp giảm rung đáng kể, phù hợp dễ kiểm soát và duy trì sự ổn định khi di chuyển đường dài.

Nguồn: otoxemay.vn

Xe sử dụng màn hình TFT LCD với hai giao diện hiển thị, hai chế độ lái, ga tự động và hệ thống đèn LED toàn bộ, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày mà không làm mất đi tinh thần hoài cổ.

Cromwell 1200 2026 sở hữu phanh ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo có thể tắt khi cần. Hệ thống treo gồm phuộc trước Kayaba ống lồng đường kính 41 mm, hành trình 120 mm và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh, hành trình 87 mm. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống khóa chống trộm, gia tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng.

Nguồn: otoxemay.vn

Phanh Nissin với đĩa đôi 310 mm phía trước và đĩa đơn 260 mm phía sau đảm nhiệm việc hãm tốc. Bình xăng dung tích 16 lít cho phép xe đáp ứng tốt các chuyến đi phố kết hợp touring ngắn ngày, đúng với định hướng sử dụng của một mẫu roadster dung tích lớn thiên về trải nghiệm.

Nguồn: otoxemay.vn

Với sự kết hợp giữa thiết kế cổ điển, động cơ thiên về mô-men xoắn và trang bị vừa đủ, Brixton Cromwell 1200 2026 hướng đến nhóm người chơi mô tô tìm kiếm trải nghiệm lái thư thả, đậm chất cơ khí, thay vì chạy theo xu hướng công nghệ hay hiệu năng thuần túy.

Dù theo đuổi phong cách cổ điển, Brixton Cromwell 1200 2026 không hoàn toàn “thuần cơ khí” khi vẫn được trang bị những công nghệ hỗ trợ lái ở mức cần thiết.