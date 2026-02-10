Cyclone RA600 2026 ra mắt tại Malaysia: Mô tô cruiser 550 cc, giá từ hơn 170 triệu đồng

(GLO)-Thị trường mô tô cruiser hạng trung tại Malaysia vừa chào đón tân binh Cyclone RA600 2026. Với thiết kế đậm chất cruiser cổ điển, động cơ 550 cc mạnh mẽ cùng mức giá dễ tiếp cận chỉ từ hơn 170 triệu đồng, mẫu xe này hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng chú ý cho người chơi mô tô tại Đông Nam Á.

Thương hiệu Cyclone chính thức giới thiệu mẫu RA600 2026 tại Malaysia với giá bán 25.888 Ringgit (tương đương 170,33 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Xe được phân phối kèm chế độ bảo hành 2 năm không giới hạn số km cho các lỗi do nhà sản xuất, cùng hai tùy chọn màu sắc gồm xám và đen, phù hợp với phong cách cruiser cổ điển pha hiện đại.

Cyclone RA600 2026

Về sức mạnh, Cyclone RA600 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đôi song song, làm mát bằng dung dịch, dung tích 550,4 cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa 58,3 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 55 Nm tại 6.500 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành mượt mà, ổn định, đặc biệt phù hợp với những chuyến đi đường dài.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp truyền động dây đai, giúp tối ưu độ êm ái và giảm tiếng ồn – đặc trưng quen thuộc trên các mẫu cruiser.

Cyclone RA600 sở hữu bộ mâm 16 inch cho cả bánh trước và bánh sau, đi kèm lốp kích thước 130/90 ở phía trước và 150/80 ở phía sau, tạo dáng vẻ đầm chắc. Xe có trọng lượng 198 kg, chiều cao yên 725 mm, khá thân thiện với người lái châu Á. Bình xăng dung tích 14,5 lít đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn các chuyến đi xa cuối tuần.

Về khung gầm, RA600 2026 được trang bị phuộc ống lồng phía trước không điều chỉnh và giảm xóc đơn phía sau, hướng tới sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát. Hệ thống phanh gồm đĩa thủy lực đơn trước và sau, tích hợp ABS 2 kênh tiêu chuẩn, giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Ở mảng trang bị, Cyclone RA600 gây chú ý với màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Carbit Ride. Xe sử dụng hệ thống đèn LED toàn bộ, đồng thời được trang bị các tiện ích hiện đại như kiểm soát lực kéo, giám sát áp suất lốp và hai cổng sạc USB Type-A, nâng cao đáng kể tính thực dụng.

Với thiết kế cruiser cổ điển, động cơ mạnh mẽ, trang bị an toàn đầy đủ cùng mức giá cạnh tranh, Cyclone RA600 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc mô tô cruiser cỡ trung tại thị trường Malaysia.