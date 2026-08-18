Ferrari CZ26: Siêu xe độc bản mang diện mạo như “Kia điện” tương lai

(GLO)- Ferrari CZ26 là dự án Special Projects độc bản dành riêng cho một khách hàng Mỹ, sở hữu thiết kế hoàn toàn mới trên nền tảng SF90 Stradale cùng công suất gần 1.000 mã lực.

Ferrari SF90 Stradale chưa bao giờ bị đánh giá là một mẫu xe xấu, nhưng thiết kế của mẫu hybrid đầu bảng này vẫn gây nhiều tranh luận. Với CZ26, Ferrari dường như đã dành những ý tưởng táo bạo nhất cho một dự án đặc biệt, được phát triển riêng theo đơn đặt hàng của một khách hàng giàu có tại Mỹ.

Ra mắt tại Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026, Ferrari CZ26 là chiếc xe độc bản thứ 26 thuộc chương trình Special Projects của hãng. Tên gọi CZ26 cũng được đặt theo mã số của dự án.

So với SF90 Stradale, CZ26 sở hữu phần đầu xe cao và vuông vức hơn, đi cùng các đường nét thân xe sắc sảo, rõ khối. Cụm đèn pha đặc trưng trên SF90 Stradale được thay thế bằng dải đèn siêu mảnh tích hợp vào lưới tản nhiệt và kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng đầu xe, tạo diện mạo hiện đại và tối giản hơn.

Phía sau xe cũng được thiết kế lại theo hướng gọn gàng. Cụm đèn hậu thanh mảnh thay thế đèn hậu dạng vuông trên SF90 Stradale, trong khi hệ thống ống xả kép đặt giữa vẫn được giữ nguyên. Cản sau hình chữ V biến mất, nhường chỗ cho phần thân dưới và bộ khuếch tán trải ngang, giúp đuôi xe trông rộng và liền mạch hơn.

Thiết kế mới khiến CZ26 gợi liên tưởng tới một số mẫu xe như Polestar 6. Đáng chú ý, phần đầu xe thậm chí có thể khiến người xem liên tưởng tới một mẫu siêu xe điện Kia trong thế giới tương lai. Ferrari cho biết một phần cảm hứng của CZ26 đến từ thiết kế công nghiệp Italy những năm 1970, dù tổng thể chiếc xe không mang phong cách hoài cổ.

Bên dưới lớp vỏ mới, Ferrari vẫn giữ nguyên hệ truyền động của SF90 Stradale. Xe sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L kết hợp ba mô-tơ điện, cho tổng công suất 986 mã lực. CZ26 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 328 km/h.

Nội thất gần như không thay đổi so với SF90 Stradale, với những điểm nhấn chủ yếu nằm ở vật liệu vải kỹ thuật mới và các chi tiết carbon bóng.

Đáng chú ý, CZ26 không chỉ là một chiếc SF90 Stradale được thay “áo” mới. Ferrari đã phát triển lại hệ thống làm mát, gầm xe, các bộ tạo xoáy khí, rèm khí phía trước, cánh gió sau và bộ khuếch tán để tối ưu hiệu quả khí động học theo thiết kế thân xe mới.

Ferrari không công bố giá bán của CZ26 cũng như danh tính khách hàng tại Mỹ. Các dự án thuộc chương trình Special Projects thường mất khoảng hai năm để hoàn thiện, với sự tham gia trực tiếp của chủ xe trong quá trình phát triển. Với mức độ cá nhân hóa và tính độc bản, giá trị của CZ26 được cho là có thể lên tới hàng triệu USD.