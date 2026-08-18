Yamaha ra mắt XMax 300 Tech Max 2026, giá hơn 180 triệu đồng

(GLO)- Yamaha XMax 300 Tech Max 2026 vừa ra mắt tại Malaysia với giá 28.499 ringgit, tương đương hơn 182 triệu đồng. Mẫu maxi-scooter sở hữu động cơ 292 cc, phanh ABS hai kênh cùng loạt công nghệ hỗ trợ người lái.

Yamaha XMax 300 Tech Max 2026 vừa được giới thiệu tại Malaysia trong khuôn khổ lễ hội Yamaha GenBlu ở Setia Alam, Selangor. Mẫu xe có giá 28.499 ringgit (khoảng 182,22 triệu đồng), chưa gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Xe dự kiến có mặt tại hệ thống đại lý ủy quyền của Hong Leong Yamaha Motor từ giữa tháng 8, trong khi đơn đặt hàng đã được mở.

Cung cấp sức mạnh cho XMax 300 Tech Max là động cơ Blue Core SOHC, 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 292 cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số tự động CVT. Động cơ cho công suất tối đa 28 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 28,9 Nm tại 5.750 vòng/phút.

So với XMax 250, phiên bản 300 cc hướng tới khả năng vận hành mạnh mẽ hơn, đặc biệt phù hợp với nhu cầu di chuyển đường dài và trên cao tốc. Xe được cung cấp với màu Crystal Graphite độc quyền, đi kèm huy hiệu Tech Max.

Nhiều công nghệ hỗ trợ người lái

XMax 300 Tech Max 2026 được trang bị hệ thống khởi động không cần chìa khóa, kiểm soát lực kéo Yamaha Traction Control System (TCS), phanh ABS hai kênh và tín hiệu dừng khẩn cấp Emergency Stop Signal (ESS).

Mẫu xe còn sở hữu màn hình TFT màu 4,2 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-Connect. Người lái có thể nhận cuộc gọi, xem tin nhắn và điều khiển phát nhạc thông qua giao diện trên xe.

Đáng chú ý, hệ thống định vị Garmin được tích hợp, cung cấp chỉ dẫn từng chặng trực tiếp trên màn hình TFT, hỗ trợ người dùng khi di chuyển đường dài.

Hướng tới sự thoải mái

Là phiên bản cao cấp của dòng XMax, XMax 300 Tech Max được nâng cấp về chất lượng hoàn thiện và tiện nghi. Xe sử dụng yên bọc da cao cấp, các tấm che khu vực chứa đồ phía trước phủ vật liệu giả da lộn và bệ để chân bằng nhôm.

Khoang chứa đồ dưới yên có thể chứa tối đa hai mũ bảo hiểm full-face, tùy kích thước và thiết kế của từng loại mũ.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước hành trình 110 mm và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trọng, hành trình 79 mm. Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh, kết hợp ABS hai kênh. Đĩa phanh trước có đường kính 267 mm, kẹp phanh hai piston; phía sau sử dụng đĩa 245 mm và kẹp phanh một piston.

XMax 300 Tech Max 2026 được trang bị lốp trước 120/70-15 và lốp sau 140/70-14. Xe nặng 187 kg, bình nhiên liệu 13 lít và có chiều cao yên 795 mm. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, trong đó cụm đèn pha tạo hình chữ "X" là điểm nhận diện đặc trưng của dòng XMax.