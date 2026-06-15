MG HS 2026 ra mắt: SUV hybrid 224 mã lực, sẵn sàng cạnh tranh Honda CR-V

(GLO)- Xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Kuala Lumpur 2026, MG HS thế hệ thứ hai gây chú ý với thiết kế hoàn toàn mới, kích thước rộng rãi cùng tùy chọn động cơ hybrid mạnh 224 mã lực. Mẫu SUV cỡ C này được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, MG chính thức giới thiệu HS thế hệ thứ hai tới khách hàng Malaysia. Dù giá bán chưa được công bố, mẫu SUV cỡ C này vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ những nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành.

MG HS không phải cái tên xa lạ tại Malaysia khi thế hệ đầu tiên đã được phân phối trước đó. Tuy nhiên, phiên bản mới được xem là bước tiến đáng kể của thương hiệu Anh quốc. Ra mắt toàn cầu từ năm 2024, MG HS thế hệ thứ hai được phát triển trên nền tảng của Roewe RX5 dành cho thị trường Trung Quốc, sở hữu diện mạo hiện đại và sắc sảo hơn đáng kể so với người tiền nhiệm.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED thanh mảnh kết hợp lưới tản nhiệt cỡ lớn. Logo MG được đặt trên nắp ca-pô thay vì nằm chính giữa lưới tản nhiệt như trước, tạo nên phong cách nhận diện mới tương tự các mẫu SUV gần đây của hãng như MG ZS facelift hay MG QS.

Ở phía sau, MG HS 2026 được trang bị dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng thân xe, tích hợp họa tiết hình học hiện đại. Cánh gió nhỏ phía trên góp phần tăng vẻ thể thao cho tổng thể thiết kế. So với thế hệ trước, mẫu SUV mới mang phong cách mạnh mẽ, góc cạnh và năng động hơn rõ rệt.

Bên cạnh ngoại hình lột xác, MG HS thế hệ mới còn được mở rộng về kích thước. Xe dài 4.655 mm, rộng 1.890 mm và có chiều dài cơ sở 2.765 mm. So với phiên bản cũ, các thông số này lần lượt tăng 81 mm, 14 mm và 45 mm, hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn. Trong phân khúc SUV cỡ C, kích thước của MG HS được đánh giá khá cạnh tranh, thậm chí nổi bật ở chiều rộng thân xe.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên MG HS 2026 là hệ truyền động Hybrid+ không cắm sạc (HEV). Hệ thống kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 143 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm với mô-tơ điện mạnh 199 mã lực và 340 Nm. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 224 mã lực, mang đến khả năng vận hành ấn tượng trong phân khúc.

Nguồn điện cho mô-tơ được cung cấp bởi bộ pin dung lượng 1,83 kWh, tích hợp hệ thống làm mát bằng dung dịch nhằm tối ưu hiệu suất hoạt động và độ bền.

Ngoài phiên bản hybrid, MG cũng cung cấp tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5L thuần túy. Khối động cơ này sản sinh 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. So với phiên bản MG HS 1.5T trước đây, sức mạnh đã được cải thiện đáng kể khi công suất tăng từ 162 mã lực lên 170 mã lực và mô-men xoắn tăng từ 250 Nm lên 275 Nm.

Với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi cùng tùy chọn động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, MG HS thế hệ thứ hai được đánh giá là một trong những đối thủ đáng chú ý của Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson trong cuộc đua SUV cỡ C thời gian tới.