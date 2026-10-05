Mercedes-Benz GLC 350e ra mắt Việt Nam, giá gần 3 tỷ đồng

(GLO)- Mercedes-Benz GLC 350e được bổ sung vào danh mục GLC tại Việt Nam với hệ truyền động plug-in hybrid, công suất 313 mã lực và khả năng chạy thuần điện tối đa 128 km theo chuẩn WLTP.

Mercedes-Benz Việt Nam vừa giới thiệu GLC 350e, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) mới của dòng SUV hạng sang GLC. Với giá niêm yết 2,999 tỷ đồng, đây hiện là phiên bản có giá cao nhất trong gia đình GLC tại thị trường Việt Nam.

Cùng với sự xuất hiện của GLC 350e, Mercedes-Benz cũng điều chỉnh giá bán hai phiên bản động cơ xăng. GLC 200 giảm 320 triệu đồng, xuống còn dưới 2 tỷ đồng, trong khi GLC 300 giảm 340 triệu đồng, còn 2,499 tỷ đồng.

Hệ truyền động PHEV, công suất 313 mã lực

Điểm đáng chú ý nhất trên Mercedes-Benz GLC 350e nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện. Tổng công suất của hệ thống đạt 313 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm.

Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4Matic. Theo công bố, GLC 350e có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây.

Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 25,28 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 115-128 km theo tiêu chuẩn WLTP. Với bộ sạc AC công suất 11 kW, thời gian sạc từ 0 lên 100% khoảng 2,75 giờ.

Nhờ hệ truyền động PHEV, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của GLC 350e được công bố ở mức 2,1-2,5 lít/100 km. Đây cũng là khác biệt đáng kể so với các phiên bản GLC sử dụng động cơ đốt trong đang bán tại Việt Nam.

Ngoại thất AMG Line, mâm 20 inch

Mercedes-Benz GLC 350e được thiết kế theo phong cách AMG Line, tương đồng về diện mạo với GLC 300. Xe sử dụng bộ mâm AMG 20 inch kiểu 5 chấu, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện cùng thanh giá nóc hoàn thiện bằng nhôm.

Hệ thống đèn chào mừng có khả năng chiếu biểu tượng Mercedes-Benz xuống mặt đường khi mở cửa. Khu vực bậc bước chân của hai cửa trước cũng được bổ sung dải đèn tạo hình ngôi sao ba cánh.

Bên trong, xe sở hữu vô-lăng ba chấu bọc da Nappa cùng hai ghế trước thiết kế thể thao. Ghế lái và ghế hành khách phía trước có khả năng chỉnh điện, thông gió và ghi nhớ ba vị trí.

Danh sách tiện nghi gồm cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động Thermotronic 4 vùng, hệ thống Energizing Air Control và Air Balance.

Màn hình 12,3 inch, âm thanh Burmester 3D

Mercedes-Benz GLC 350e được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình trung tâm 11,9 inch sử dụng hệ điều hành MBUX.

Hệ thống giải trí tích hợp bản đồ Việt Nam, hỗ trợ dẫn đường thực tế tăng cường AR và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái.

Một trong những trang bị đáng chú ý là hệ thống âm thanh Burmester 3D với 15 loa, tổng công suất 710 W.

Về an toàn, GLC 350e sở hữu các tính năng hỗ trợ người lái như phanh chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mất tập trung.

Xe cũng được trang bị camera 360 độ kết hợp tính năng Transparent Bonnet, cho phép hiển thị hình ảnh khu vực phía dưới đầu xe, hỗ trợ người lái khi di chuyển hoặc thao tác trong không gian hẹp.

Giá gần 3 tỷ đồng

Với mức giá 2,999 tỷ đồng, Mercedes-Benz GLC 350e nằm trong nhóm SUV hạng sang điện hóa có giá bán cao tại Việt Nam. Mẫu xe này cạnh tranh với Volvo XC60 Plug-in Hybrid, trong khi Lexus NX 350h là một lựa chọn khác sử dụng hệ thống hybrid tự sạc.

So với Volvo XC60 Plug-in Hybrid, GLC 350e có giá cao hơn 249 triệu đồng. Trong khi đó, Lexus NX 350h được niêm yết ở mức 3,270 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của GLC 350e giúp Mercedes-Benz mở rộng lựa chọn xe điện hóa trong phân khúc SUV hạng sang, đồng thời bổ sung một phiên bản có khả năng vận hành thuần điện cho dòng GLC tại Việt Nam.