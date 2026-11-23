(GLO)- Mẫu SUV hạng C của Ford được bán tại Trung Quốc với giá khởi điểm chưa đến 400 triệu đồng, sở hữu động cơ tăng áp 1.5L, màn hình kép 12,3 inch và gói công nghệ hỗ trợ lái Co-Pilot360 cấp độ L2.

Ford Equator Sport 2027 đã chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 98.800-155.500 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 382,08-601,35 triệu đồng. Mẫu SUV hạng C tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc, đồng thời tập trung nâng cấp trải nghiệm công nghệ và các tính năng hỗ trợ người lái.

Ở phiên bản mới, Ford Equator Sport không có nhiều thay đổi về diện mạo. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt màu đen kích thước lớn, kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng thân xe, kết hợp cản trước tạo hình thang, mang đến phong cách khỏe khoắn và hiện đại.

Xe sở hữu kích thước dài 4.685 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.706 mm và chiều dài cơ sở 2.726 mm. Bộ mâm hợp kim 20 inch góp phần tăng vẻ thể thao cho tổng thể thiết kế, đồng thời tạo điểm nhấn cho mẫu SUV này.

Không gian sử dụng là một trong những ưu điểm của Ford Equator Sport 2027. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 448 lít và có thể mở rộng lên tối đa 1.422 lít khi cần thiết. Khả năng này giúp xe đáp ứng linh hoạt nhu cầu chở hành lý trong sinh hoạt hàng ngày cũng như những chuyến đi dài.

Bên trong cabin, mẫu SUV được trang bị cụm màn hình kép dạng nổi, mỗi màn hình có kích thước 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, kết hợp nền tảng kết nối thông minh Tencent TAI.

Các tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống nhận diện giọng nói thông minh hai vùng và kết nối Apple CarPlay, cho phép người dùng tương tác với các chức năng trên xe thuận tiện hơn. Cách bố trí màn hình kép cũng góp phần tạo không gian nội thất hiện đại, phù hợp xu hướng số hóa trên các mẫu ôtô mới.

Về an toàn, Ford Equator Sport 2027 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Co-Pilot360 cấp độ L2, tích hợp hơn 20 tính năng hỗ trợ người lái. Hệ thống hướng đến việc tăng cường khả năng kiểm soát phương tiện, hỗ trợ xử lý các tình huống giao thông và giảm áp lực cho người điều khiển trong quá trình di chuyển.

Tuy nhiên, các công nghệ hỗ trợ lái cấp độ L2 chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của người lái. Người điều khiển vẫn cần tập trung quan sát, giữ tay trên vô-lăng và sẵn sàng can thiệp khi hệ thống yêu cầu hoặc phát sinh tình huống bất ngờ.

Cung cấp sức mạnh cho Ford Equator Sport 2027 là động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và tính tiện dụng trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Với giá khởi điểm khoảng 382 triệu đồng tại Trung Quốc, Ford Equator Sport 2027 tạo chú ý nhờ sự kết hợp giữa không gian rộng rãi, động cơ tăng áp và loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Tuy nhiên, mức giá này áp dụng cho thị trường Trung Quốc và chưa thể dùng làm cơ sở để dự đoán giá bán nếu mẫu xe được phân phối tại các thị trường khác.