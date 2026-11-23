(GLO)- Mẫu adventure touring của Benelli sở hữu động cơ 698cc, công suất 70 mã lực, ABS hai kênh và bộ ba thùng hành lý tiêu chuẩn, hướng đến những chuyến đi dài kết hợp đường nhựa và địa hình.

Benelli TRK 702X phiên bản 2027 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Malaysia với giá bán 35.888 Ringgit, tương đương khoảng 224,75 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký.

Mẫu môtô adventure touring được phân phối với hai tùy chọn màu sơn gồm Active Black (đen) và Stealth Green (xanh). Đáng chú ý, xe được trang bị sẵn bộ hành lý ba món, bao gồm một thùng phía sau và hai thùng bên hông, tăng khả năng chuyên chở cho những chuyến du lịch dài ngày.

Về vận hành, Benelli TRK 702X 2027 sử dụng động cơ DOHC hai xi-lanh song song, dung tích 698cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 70 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp và hệ thống truyền động bằng xích. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành ổn định trên đường trường, đồng thời cung cấp lực kéo cần thiết khi xe di chuyển trên những cung đường gồ ghề.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài, TRK 702X được trang bị bình xăng dung tích 20 lít. Xe có trọng lượng 222 kg, chiều cao yên 830 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Trong đó, chiều cao yên tương đối lớn có thể gây khó khăn cho người lái có vóc dáng khiêm tốn.

Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược (upside-down) với hành trình 140 mm và giảm xóc đơn phía sau có hành trình 33 mm. Hệ thống phanh sử dụng hai đĩa trước đường kính 320 mm, kết hợp cùm phanh 4 piston; phía sau là đĩa phanh 260 mm cùng cùm phanh một piston.

Về công nghệ an toàn, Benelli TRK 702X 2027 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh của Bosch, kiểm soát lực kéo có thể bật hoặc tắt và hai chế độ lái Road (đường trường) cùng Off-road (địa hình). Những trang bị này hỗ trợ người lái kiểm soát phương tiện tốt hơn khi điều kiện mặt đường thay đổi.

Xe sử dụng bộ vành nan hoa kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, đi kèm lốp Metzeler thông số 110/80 R19 và 150/70 R17. Đây là cấu hình phổ biến trên các dòng adventure touring, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành trên đường nhựa và di chuyển trên địa hình không bằng phẳng.

Ở khía cạnh tiện nghi, TRK 702X sở hữu màn hình TFT màu 5 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Các trang bị khác gồm hai cổng sạc USB Type-A và Type-C, hệ thống chiếu sáng LED toàn diện và kính chắn gió phía trước.

Ngoài ra, xe còn có bảo vệ tay lái và thanh bảo vệ chống va chạm, những trang bị hữu ích khi di chuyển trên các cung đường địa hình. Bộ ba thùng hành lý đi kèm tiêu chuẩn cũng là điểm nhấn đáng chú ý, giúp người dùng có thêm không gian chứa đồ cho những chuyến đi dài ngày.

Tại Malaysia, Benelli áp dụng chính sách bảo hành hai năm hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đặc biệt, sau khi xe vượt mốc 20.000 km, các bộ phận động cơ vẫn được bảo hành không giới hạn số km trong thời gian bảo hành còn lại.

Với động cơ gần 700cc, loạt công nghệ hỗ trợ vận hành và bộ hành lý tiêu chuẩn, Benelli TRK 702X 2027 là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng yêu thích dòng môtô adventure touring, thường xuyên di chuyển đường dài và muốn kết hợp trải nghiệm trên nhiều loại địa hình.