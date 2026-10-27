Chery lấn sân sang mô tô cao cấp, đưa công nghệ EREV lên xe hai bánh

(GLO)- Chery giới thiệu thương hiệu mô tô Cinnox với hai mẫu xe đầu tiên, nổi bật là Grow C3 sử dụng công nghệ hybrid mở rộng phạm vi hoạt động EREV. Động thái này đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Trung Quốc vào thị trường phương tiện hai bánh điện hóa.

Chery đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xe hai bánh với thương hiệu mô tô cao cấp Cinnox. Tại một sự kiện công nghệ tổ chức ở trụ sở Ô Vu, Trung Quốc, hãng đã giới thiệu hai mẫu xe mới, gồm một mẫu cruiser ứng dụng công nghệ EREV và một mẫu maxi scooter chạy điện.

Động thái này diễn ra sau khi nhánh xe thương mại của tập đoàn được cấp phép sản xuất xe máy. Thông qua Cinnox, Chery hướng đến phân khúc xe hai bánh cao cấp, tập trung vào công nghệ điện hóa, khả năng kết nối và trải nghiệm sử dụng.

Grow C3 dùng động cơ xăng để mở rộng phạm vi hoạt động

Tâm điểm trong màn ra mắt là Grow C3, mẫu mô tô kiểu cruiser được giới thiệu là sản phẩm đầu tiên trên thế giới thuộc dòng xe hai bánh ứng dụng công nghệ hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Theo cơ chế này, động cơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng dung tích nhỏ hoạt động như một máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin. Cách tiếp cận này cho phép xe duy trì đặc tính vận hành của phương tiện chạy điện, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các điểm sạc trong những hành trình dài.

Bên cạnh hệ truyền động, Grow C3 được trang bị công nghệ cấp điện ngược V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Xe cũng có màn hình kỹ thuật số, tính năng kết nối cuộc gọi, phát nhạc và cập nhật phần mềm qua mạng không dây (OTA).

Thiết kế cruiser với tư thế ngồi hướng đến sự thoải mái khi di chuyển đường dài, kết hợp cùng các tính năng công nghệ nhằm tạo khác biệt trong phân khúc mô tô cao cấp.

Maxi scooter điện có tầm hoạt động 200 km

Bên cạnh Grow C3, Cinnox còn giới thiệu một mẫu maxi scooter chạy điện, hướng đến nhu cầu di chuyển đường trường. Theo thông tin ban đầu, xe có phạm vi hoạt động khoảng 150-200 km sau mỗi lần sạc.

Đáng chú ý, mẫu xe này được trang bị cổng sạc tương thích với hệ thống sạc dành cho ô tô. Tuy nhiên, Chery chưa công bố chi tiết về công suất sạc, dung lượng pin cũng như việc xe sử dụng chuẩn sạc AC hay DC.

Những thông số này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng sử dụng thực tế của mẫu maxi scooter, đặc biệt với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển quãng đường dài.

Mở rộng hệ sinh thái phương tiện năng lượng mới

Việc giới thiệu hai mẫu xe đầu tiên dưới thương hiệu Cinnox cho thấy Chery đang tìm cách mở rộng hệ sinh thái phương tiện năng lượng mới, thay vì chỉ tập trung vào ô tô điện và xe hybrid.

Trong bối cảnh công nghệ điện hóa ngày càng được ứng dụng rộng rãi, việc đưa hệ truyền động EREV lên mô tô có thể mở ra hướng tiếp cận mới cho thị trường xe hai bánh. Tuy nhiên, khả năng thương mại hóa, giá bán, thông số vận hành chính thức và kế hoạch phân phối của các mẫu xe Cinnox hiện vẫn cần được làm rõ.

Nếu được đưa vào sản xuất thương mại với cấu hình tương tự các mẫu xe vừa giới thiệu, Cinnox có thể trở thành bước thử nghiệm đáng chú ý của Chery trong phân khúc mô tô cao cấp, nơi công nghệ truyền động và trải nghiệm kết nối ngày càng được quan tâm.