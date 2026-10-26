Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo về Việt Nam, giá 372 triệu đồng

(GLO)- Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo được phân phối chính hãng tại Việt Nam với số lượng chỉ 4 chiếc, giá 372 triệu đồng, trở thành phiên bản GTS đắt nhất từng được bán tại thị trường trong nước.

Vespa Việt Nam chính thức công bố phân phối mẫu xe đặc biệt GTS 310 Edizione Ottantesimo, phiên bản kỷ niệm 80 năm thương hiệu Vespa. Trên toàn cầu, mẫu xe này được sản xuất giới hạn 1.946 chiếc, trong đó thị trường Việt Nam chỉ nhận 4 chiếc.

Ra mắt tại Italy vào tháng 6/2026 trong khuôn khổ sự kiện “VESPA ROMA 2026 – 80 NĂM MỘT BIỂU TƯỢNG”, GTS 310 Edizione Ottantesimo là phiên bản riêng biệt, không phải mẫu GTS 300 80th Anniversary từng xuất hiện tại Việt Nam trước đó.

Thiết kế hoài cổ, sản xuất giới hạn

Điểm nhấn của Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo nằm ở phối màu xanh đặc biệt, lấy cảm hứng từ chất liệu thép thô trên thân xe. Thiết kế mang phong cách thể thao với yên đơn, đi kèm ốp yên sau cứng có thể tháo rời, gợi nhớ những mẫu Vespa đua trong quá khứ.

Yên xe được hoàn thiện bằng các đường may ngang hàn nhiệt và chỉ khâu đồng màu quanh viền. Bộ mâm lấy cảm hứng từ Vespa 98 đời 1946, kết hợp lòng mâm sơn xanh lá cây. Tông màu này tiếp tục xuất hiện trên yên xe và logo kỷ niệm 80 năm ở hai bên thân.

Mỗi chiếc xe có bảng kỷ niệm ghi số thứ tự sản xuất, đặt trong ngăn chứa đồ dưới yên. Đi kèm là mũ bảo hiểm thiết kế riêng, phối màu xám nhám và xanh lá cây, cùng con số 80 ở phía sau.

Động cơ 310 phân khối, công suất 25 mã lực

Về vận hành, GTS 310 Edizione Ottantesimo sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 310cc, cho công suất tối đa 25 mã lực. Đây là động cơ có công suất cao nhất từng được trang bị trên một mẫu Vespa theo thông tin giới thiệu của hãng.

Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm hệ thống đèn LED toàn phần, màn hình TFT màu 5 inch và hệ thống kết nối Vespa MIA. Ngoài ra, mẫu xe còn có khóa thông minh, đèn chiếu sáng tiện ích phía sau kính chắn gió và đèn trong ngăn chứa đồ dưới yên.

Các công nghệ an toàn đáng chú ý gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo điện tử ASR.

Người dùng có thể cá nhân hóa xe bằng các phụ kiện chính hãng như thùng đồ sau dung tích 36 lít, tựa lưng đồng màu với yên, giá chở đồ trước và sau, thanh bảo vệ thân xe, kính chắn gió và hệ thống chống trộm điện tử.

Giá 372 triệu đồng, chỉ có 4 chiếc tại Việt Nam

Trong tổng số 1.946 chiếc GTS 310 Edizione Ottantesimo được sản xuất trên toàn cầu, Việt Nam chỉ được phân phối chính hãng 4 chiếc. Xe có giá bán 372 triệu đồng, đã bao gồm VAT, trở thành phiên bản GTS đắt nhất từng được bán tại thị trường trong nước.

Mức giá này phần nào phản ánh tính giới hạn của mẫu xe, đồng thời đến từ việc GTS 310 Edizione Ottantesimo hiện là phiên bản GTS đầu tiên được phân phối chính hãng tại Việt Nam với động cơ 310cc mới.

Tại thị trường quốc tế, mẫu xe có giá tham khảo khoảng 12.000 USD tại Mỹ và 12.000 euro tại Italy. Với số lượng khan hiếm cùng thiết kế riêng dành cho dịp kỷ niệm 80 năm thương hiệu, GTS 310 Edizione Ottantesimo hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe tay ga cao cấp mang giá trị sưu tầm bên cạnh khả năng sử dụng hằng ngày.