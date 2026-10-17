Tesla tung siêu xe biết bay, hé lộ khả năng sáp nhập với SpaceX

(GLO)- Tesla gây chấn động với màn trình diễn Roadster có thể chạy lộn ngược, nhào lộn trên không nhờ công nghệ tên lửa. Màn ra mắt cũng làm dấy lên chú ý về khả năng sáp nhập Tesla và SpaceX - 2 doanh nghiệp gắn liền với tham vọng công nghệ của Elon Musk.

Hãng xe điện Tesla vừa khiến giới công nghệ chú ý khi trình diễn mẫu siêu xe Roadster thế hệ mới với những khả năng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Không chỉ tăng tốc vượt trội, chiếc xe còn có thể chạy lộn ngược, bật lên không trung, xoay vòng rồi tiếp đất an toàn.

Màn trình diễn siêu xe Tesla Roadster được đánh giá ngoạn mục như một tiết mục biểu diễn mạo hiểm. Ảnh: TESLA/TTO

Màn trình diễn diễn ra ngày 15-10 tại cơ sở thử nghiệm của SpaceX ở bang Texas, Mỹ. Trong video được công bố, chiếc Roadster lao lên 1 đường dốc cong khổng lồ, tiếp tục di chuyển trong tư thế lộn ngược trước khi rời khỏi đường dốc, bay lên không trung và hạ cánh bằng bánh xe.

Tỷ phú Elon Musk sau đó chia sẻ video trên mạng xã hội X với lời bình rằng tương lai thực sự đã có ô tô bay. Màn trình diễn cũng nhằm cho thấy những hình ảnh gây kinh ngạc này không đơn thuần là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Điểm đặc biệt của Roadster nằm ở sự kết hợp giữa công nghệ xe điện của Tesla và hệ thống động cơ đẩy phát triển cùng SpaceX. Theo các thông tin được công bố, mẫu xe sử dụng 10 vòi phun khí nén cùng hệ thống chuyên dụng để tạo lực đẩy, hỗ trợ xe thực hiện những chuyển động vượt xa khả năng của ô tô thông thường.

Bên cạnh đó, hệ thống tạo lực hút dưới gầm giúp xe bám vào bề mặt đường ngay cả khi di chuyển trong tư thế lộn ngược. Tesla giới thiệu Roadster là mẫu xe thể thao 2 chỗ ngồi, có khả năng tăng tốc từ 0 lên gần 97 km/h trong chưa đầy 1 giây.

Roadster thế hệ mới được Tesla giới thiệu lần đầu dưới dạng ý tưởng từ năm 2017, nhưng dự án liên tục trì hoãn. Sau gần 1 thập kỷ, hãng hiện đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất mẫu xe này vào năm 2028.

Điều đó đồng nghĩa người tiêu dùng vẫn phải chờ đợi để biết liệu những công nghệ gây kinh ngạc tại buổi trình diễn có được tích hợp đầy đủ vào sản phẩm thương mại hay không.

Đáng chú ý, sự kết hợp giữa Tesla và SpaceX còn thu hút sự quan tâm trong bối cảnh xuất hiện những bàn luận về khả năng sáp nhập hai doanh nghiệp do Elon Musk kiểm soát.

Trước đó, tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của Tesla vào tháng 7, Musk không loại trừ khả năng sáp nhập, đồng thời cho biết 2 công ty ngày càng có nhiều hoạt động giao thoa.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mọi việc phải được thực hiện theo đúng quy trình. Đến nay, khả năng này chưa đồng nghĩa với 1 quyết định sáp nhập chính thức.

Roadster vì thế không chỉ là màn phô diễn công nghệ mà còn thể hiện tham vọng kết nối lĩnh vực ô tô điện với công nghệ hàng không vũ trụ. Dẫu vậy, thách thức lớn nhất của Tesla vẫn là biến những màn trình diễn ngoạn mục thành sản phẩm thực tế, đáp ứng yêu cầu an toàn và có thể thương mại hóa.