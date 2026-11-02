Ducati Monster Dark trở lại: Naked bike màu đen tuyền, giá thấp hơn bản tiêu chuẩn

(GLO)- Ducati bổ sung phiên bản Monster Dark với diện mạo đen toàn thân, giữ nguyên động cơ V2 890cc và trang bị kỹ thuật của bản tiêu chuẩn. Mẫu xe có giá khởi điểm 10.995 Bảng tại Anh, thấp hơn 1.400 Bảng so với Monster thông thường.

Ducati vừa giới thiệu Monster Dark, phiên bản mới mang phong cách đen tuyền của dòng naked bike Monster. Mẫu xe lấy cảm hứng từ cách phối màu kinh điển trên thế hệ Monster đầu tiên ra mắt năm 1993, đồng thời được định vị là phiên bản có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng sản phẩm này.

So với Monster tiêu chuẩn, phiên bản Dark không có thay đổi đáng kể về mặt cơ khí mà tập trung vào việc tinh giản diện mạo. Xe sở hữu màu sơn đen chủ đạo, từ thân vỏ, bộ vành đến nhiều chi tiết kết cấu. Yên xe bọc vải đơn, khung trước, chụp ống xả và cổ hút gió được giữ vẻ ngoài tối giản, tạo nên tổng thể đồng nhất.

Cung cấp sức mạnh cho Ducati Monster Dark là động cơ V2 dung tích 890cc, tích hợp công nghệ điều khiển thời gian mở van nạp biến thiên. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 109 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 91Nm tại 7.250 vòng/phút. Theo Ducati, hơn 80% mô-men xoắn cực đại có thể đạt được trong dải vòng tua từ 4.000-10.000 vòng/phút. Ngoài ra, hãng còn cung cấp phiên bản giới hạn công suất 47 mã lực dành cho người sở hữu bằng lái A2.

Về kết cấu, Monster Dark sử dụng khung nhôm đúc dạng monocoque, liên kết trực tiếp với động cơ. Khung phụ phía sau được tối ưu hóa, giúp giảm 4kg so với thế hệ trước. Xe có trọng lượng 175kg, chiều cao yên 815mm. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc hành trình ngược Showa đường kính 43mm, không có khả năng điều chỉnh, trong khi hệ thống phanh đến từ thương hiệu Brembo.

Dù được định vị là phiên bản tối giản, Monster Dark vẫn sở hữu gói công nghệ điện tử tương đối đầy đủ. Các tính năng tiêu chuẩn gồm ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo, chống bốc đầu và kiểm soát phanh động cơ. Người lái có thể tùy chỉnh các hệ thống này thông qua 4 chế độ vận hành, trong đó có Urban dành cho việc di chuyển trong đô thị.

Bảng đồng hồ TFT kích thước 5 inch được trang bị sẵn khả năng kết nối với hệ thống đa phương tiện Ducati và hỗ trợ dẫn đường từng chặng thông qua phần cứng đã được chuẩn bị. Tuy nhiên, một số trang bị như sang số nhanh, ga tự động, hỗ trợ khởi hành, ốp yên sau và kính chắn gió vẫn được cung cấp dưới dạng tùy chọn trả phí.

Theo Ducati, Monster Dark hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách naked bike thuần túy, đề cao sự tối giản. Tại thị trường Anh, xe có giá khởi điểm 10.995 Bảng, thấp hơn 1.400 Bảng so với mức 12.395 Bảng của Monster tiêu chuẩn. Mức giá này giúp Monster Dark trở thành lựa chọn có chi phí tiếp cận thấp hơn trong dòng naked bike của hãng xe Italy.