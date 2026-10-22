Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không chứng từ, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Công an

(GLO)- Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) xuất bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 2.841 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo kết luận thanh tra được công bố, qua kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Petimex, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến chứng từ hàng hóa, quản lý vốn, điều hành kinh doanh và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Công ty Dầu khí Đồng Tháp - Petimex. Ảnh: Petimex

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã xuất bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương giá trị khoảng 2.841,8 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo các Điều 200, 188 và 221 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị cơ quan Công an xem xét khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó thông báo chuyển kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Ngoài vụ việc liên quan đến 185 triệu lít xăng dầu, kết luận thanh tra còn chỉ ra những vi phạm khác tại Petimex.

Trong tháng 3-2026, doanh nghiệp đã bán khoảng 16,268 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng trước các kỳ điều hành giá, với mức giá thấp hơn giá thành, trái quy định. Hành vi này được xác định gây thiệt hại ước tính 58,433 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Cũng trong tháng 3-2026, Petimex bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm không đúng quy định và trái với hợp đồng nguyên tắc giữa hai bên. Thiệt hại được xác định khoảng 41,59 tỷ đồng. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, khi đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng nói trên, lãnh đạo Petimex cùng cán bộ Phòng Kinh doanh đã lập biên bản sửa đổi, bổ sung ký lùi ngày nhằm hợp thức hóa hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra. Hành vi này được xác định có dấu hiệu giả mạo trong công tác và cần được cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ ngày 27-1 đến 24-2-2026, Petimex bán xăng dầu cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm thấp hơn mức giá xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng, gây thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng.

Về quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Thanh tra Chính phủ phát hiện trong tháng 3-2026, Petimex sử dụng sai khoảng 4,279 tỷ đồng đối với 958.624 lít xăng dầu mua từ các thương nhân đầu mối khác trong các kỳ điều hành. Hành vi này thuộc diện bị đề nghị xử phạt theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng xác định trong 28 ngày, từ ngày 1-1 đến 31-3-2026, lượng tồn kho xăng RON 95 của doanh nghiệp giảm xuống mức 3,009-12,782 triệu lít, thấp hơn mức dự trữ tối thiểu bắt buộc 12,945 triệu lít/ngày. Ngoài ra, Petimex và 2 công ty con có thời điểm tồn kho một số mặt hàng xăng dầu vượt 150%, thậm chí có ngày vượt 500% so với mức tồn kho bình quân của ba tháng liền kề trước đó.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý các vi phạm, đồng thời chuyển hồ sơ những vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để xem xét theo thẩm quyền.