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Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Chinhphu.vn)

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin được công bố ngày 17-10, tại dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất nâng mức doanh thu để hộ, cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/năm. Nội dung này được đưa ra trong Điều 33 của dự thảo luật trình Quốc hội xem xét.

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Chính phủ đề xuất hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản. Ảnh internet

Theo phương án đề xuất, người kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm có thể lựa chọn một trong hai cách tính thuế: tính thuế trên thu nhập hoặc áp dụng thuế suất nhân với doanh thu tính thuế. Phương pháp thứ nhất xác định thu nhập trên cơ sở doanh thu trừ các khoản chi phí được phép tính theo quy định; phương pháp thứ hai tính thuế theo tỷ lệ tương ứng với doanh thu tính thuế.

Điểm mới nằm ở việc mở rộng nhóm đối tượng được lựa chọn cách tính thuế theo doanh thu. Nếu được Quốc hội thông qua, phương án này sẽ tạo thêm lựa chọn cho những hộ, cá nhân kinh doanh có quy mô doanh thu lớn hơn nhưng vẫn muốn áp dụng cách tính thuế đơn giản, thay vì phải xác định thu nhập và tập hợp chi phí theo phương pháp tương ứng.

Theo số liệu của Bộ Tài chính được báo chí dẫn lại, cả nước hiện có khoảng 2,7 triệu hộ kinh doanh, trong đó chỉ 0,14% có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm. Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, khoảng 99,86% số hộ kinh doanh có thể thuộc nhóm được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản theo ngưỡng doanh thu mới.

Trước đó, Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách điều chỉnh nghĩa vụ thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Từ ngày 1-1-2026, ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được nâng lên 1 tỷ đồng/năm theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Với đề xuất mới, việc mở rộng quyền lựa chọn phương pháp tính thuế được kỳ vọng giúp người kinh doanh giảm thời gian, chi phí cho công tác kê khai, kế toán và chứng từ, đồng thời giảm áp lực trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

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