Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Gia Lai về triển khai quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Chiều 17-7, tại UBND tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tỉnh đang triển khai 91/110 dự án nguồn điện với tổng công suất 4.924 MW, đạt 89,5% tổng công suất được phân bổ. Trong đó, đã có 3 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 132 MW; 2 dự án điện gió hoàn thành xây dựng với công suất 250,5 MW; 2 dự án thủy điện đang thi công; 57 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai thủ tục xây dựng cùng nhiều dự án khác đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư hoặc thẩm định hồ sơ.

Nhà máy điện gió Ia Pết số Một và số Hai ở xã Ia Băng. Ảnh: Hải Yến

Ông Trần Thúc Kham - Phó Giám đốc Sở Công Thương đánh giá việc triển khai các dự án nguồn điện cơ bản bảo đảm tiến độ theo quy hoạch. Tuy nhiên, hệ thống lưới điện truyền tải chưa được đầu tư đồng bộ với tốc độ phát triển các dự án nguồn, làm gia tăng nguy cơ quá tải cục bộ, hạn chế khả năng giải tỏa công suất và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiến nghị Bộ Công Thương xem xét tăng quy mô công suất năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời, phù hợp với tiềm năng của địa phương; sớm ban hành khung giá phát điện năm 2026 để tạo cơ sở đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiến nghị Bộ Công Thương tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Yến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, hiện tỉnh có 2 dự án điện gió Chơ Long và Yang Trung với tổng công suất 250,5 MW đã hoàn thành xây dựng từ năm 2021, hoàn tất thử nghiệm chất lượng điện năng và được Công ty Truyền tải điện 3 xác nhận đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định. Tuy nhiên đến nay, công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và Công ty Mua bán điện chưa ghi nhận kết quả thử nghiệm nên hai dự án vẫn chưa được đưa vào vận hành thương mại.

Khu vực Krông Pa có nhiều dự án năng lượng tái tạo đã vận hành hoặc hoàn thành nhưng chưa thể phát huy hiệu quả do lưới điện 110kV quá tải, không đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất. UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo sớm đầu tư đường dây 220kV Chư Sê - Krông Pa, Trạm biến áp 220kV Krông Pa và các công trình lưới điện 110kV theo quy hoạch để tháo gỡ điểm nghẽn truyền tải.

Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình lưới điện truyền tải, nhất là các dự án đường dây, trạm biến áp phục vụ giải tỏa công suất nguồn điện; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong công nhận vận hành thương mại đối với các dự án điện gió đã hoàn thành xây dựng; đẩy nhanh công tác thỏa thuận đấu nối và hạn chế tiết giảm công suất phát điện của các nhà máy năng lượng tái tạo.

Tại buổi làm việc, đại diện các thành viên thuộc đoàn công tác của Bộ Công Thương đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, đấu nối và triển khai các dự án nguồn, lưới điện. Đồng thời, đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Gia Lai về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đầu tư hạ tầng truyền tải, cơ chế giá điện và cam kết tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, tham mưu Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và đánh giá địa phương đã chủ động nhận diện, tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hải Yến

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát các vướng mắc phát sinh sau khi các cơ chế, chính sách mới được ban hành để phối hợp với Bộ Công Thương kịp thời xử lý, bảo đảm tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, phát huy hiệu quả tiềm năng phát triển năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.