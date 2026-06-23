Gia Lai chấp thuận đầu tư 7 dự án điện gió với tổng vốn 11.776 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 7 dự án điện gió với tổng vốn 11.776 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư điện gió TNE 1 đầu tư Nhà máy điện gió TNE 1 tại các xã Ia Le, Chư Pưh, Phú Thiện; có công suất 45MW với vốn đầu tư 1.840 tỷ đồng; dự kiến tháng 2-2027 khởi công, tháng 12-2028 hoàn thiện đưa vào vận hành.

Các nhà máy điện gió đóng góp lớn vào sản lượng điện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng TNE 2 đầu tư Nhà máy điện gió TNE 2, tại xã Ia Le, Phú Thiện; có công suất 45MW với vốn đầu tư 1.828 tỷ đồng; dự kiến tháng 2-2027 khởi công, tháng 12-2028 hoàn thiện đưa vào vận hành.

Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo TNE đầu tư Nhà máy điện gió TNE 3 tại các xã Ia Le, Phú Thiện; có công suất 45MW với vốn đầu tư 1.830 tỷ đồng; dự kiến tháng 2-2027 khởi công, tháng 12-2028 hoàn thiện đưa vào vận hành.

Công ty cổ phần Năng lượng xanh Chư Pưh Vượng Phát xây dựng Nhà máy điện gió Chư Pưh 1.1 tại các xã Chư Pưh, Ia Le; có công suất 45MW với vốn đầu tư 1.852 tỷ đồng; dự kiến tháng 2-2027 khởi công, tháng 12-2028 hoàn thiện đưa vào vận hành.

Công ty cổ phần Điện gió Hưng Thịnh xây dựng Nhà máy điện gió Chư Pưh 1.2 tại xã Chư Pưh; có công suất 45MW với vốn đầu tư 1.811 tỷ đồng; dự kiến tháng 2-2027 khởi công, tháng 12-2028 hoàn thiện đưa vào vận hành.

Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo xây dựng Nhà máy điện gió Thăng Hưng tại xã Bàu Cạn, Chư Prông; có công suất 42 MW với vốn đầu tư 1.385 tỷ đồng; dự kiến tháng 12-2026 khởi công, tháng 3-2028 hoàn thiện đưa vào vận hành.

Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo xây dựng Nhà máy điện gió Thăng Hưng giai đoạn 2 tại xã Bàu Cạn; có công suất 38 MW với vốn đầu tư 1.230 tỷ đồng; dự kiến tháng 12-2026 khởi công, tháng 3-2028 hoàn thiện đưa vào vận hành.

Khi đi vào vận hành, các nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương. Ảnh: Vũ Thảo

Thời hạn hoạt động của các dự án là 50 năm. Khi đi vào vận hành, các nhà máy điện gió sẽ cung cấp nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương; đồng thời giải quyết việc làm cho người dân tại khu vực có dự án triển khai; góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phương.