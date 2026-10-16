Trường Đại học Quy Nhơn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 15-10, đoàn công tác của Trường Đại học Quy Nhơn đã đến thăm, khảo sát và làm việc với Công ty cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Trường Đại học Quy Nhơn tìm hiểu hoạt động sản xuất, quy trình vận hành và phương thức quản lý tại doanh nghiệp; trao đổi về những khó khăn, nhu cầu cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành. Qua đó, hai bên hướng đến xác định những lĩnh vực có thể huy động đội ngũ giảng viên, chuyên gia của nhà trường tham gia tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Đoàn công tác Trường Đại học Quy Nhơn tham quan khu trưng bày Công ty cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành. Ảnh: Hồ Điểm

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, đề xuất doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên được tham quan, thực tập, tiếp cận môi trường sản xuất thực tế, qua đó tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp chủ động chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, quản trị và vận hành để nhà trường nắm bắt, xem xét huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Hoạt động khảo sát cũng tạo điều kiện để giảng viên, chuyên gia tiếp cận thực tiễn sản xuất, cập nhật kiến thức, bổ sung tình huống thực tế vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

PGS.TS Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đề xuất một số nội dung trọng tâm tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Điểm

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Văn Lương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành kỳ vọng hoạt động kết nối sẽ tạo cơ hội để hai bên hiểu rõ hơn nhu cầu và năng lực của nhau, từ đó xác định những nội dung hợp tác cụ thể.

Doanh nghiệp mong muốn nhận được sự đồng hành của nhà trường trong tháo gỡ khó khăn về chuyên môn, kỹ thuật và quản lý, đồng thời tăng cường phối hợp đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại diện Công ty CP Công nghệ Gỗ Đại Thành. Ảnh: Hồ Điểm

Buổi làm việc mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, đồng thời gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với nhu cầu của doanh nghiệp.