Doanh nghiệp nhà nước cần cải tiến triệt để công tác quản trị, tổ chức sản xuất, quy trình vận hành

(GLO)- Sáng 23-6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc về Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.

Dự buổi làm việc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Gia Lai làm đại diện chủ sở hữu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đinh Hữu Hòa cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 22 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Gia Lai làm đại diện chủ sở hữu. Trong đó, có 2 doanh nghiệp nhóm xổ số kiến thiết, 2 doanh nghiệp nhóm thủy lợi, 14 doanh nghiệp nhóm lâm nghiệp, 3 doanh nghiệp nhóm công ích và 1 doanh nghiệp nhóm giao thông.

Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, các doanh nghiệp đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn trước; phân tích thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh; dự báo thị trường, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030.

Qua tổng hợp, các doanh nghiệp cơ bản đánh giá đúng thực trạng hoạt động, xác định rõ dư địa tăng trưởng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển phù hợp với điều kiện thực tế cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đinh Hữu Hòa báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Định hướng tăng trưởng trong giai đoạn tới không chỉ dựa vào mở rộng quy mô vốn và tài sản mà tập trung nâng cao chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và nguồn nhân lực.

Theo phương án xây dựng chiến lược, tổng doanh thu của 22 doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt hơn 14.802 tỷ đồng (tăng từ 2.472,6 tỷ đồng năm 2026 lên 3.545,2 tỷ đồng năm 2030); tốc độ tăng trưởng bình quân 10,86%/năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.368,4 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8,24%/năm. Các doanh nghiệp phấn đấu đưa tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng đạt trên 50%.

Ông Trương Văn Thiêng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tham gia phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Trong đó, 2 công ty xổ số kiến thiết dự kiến đạt doanh thu trên 7.150 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng doanh thu toàn khối doanh nghiệp nhà nước, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm.

Nhóm doanh nghiệp này tập trung phát triển thị trường, hiện đại hóa quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực.

Nhóm 2 công ty khai thác công trình thủy lợi đặt mục tiêu doanh thu khoảng 993 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,4%/năm.

Các doanh nghiệp tập trung khai thác hiệu quả công trình thủy lợi hiện có, đầu tư nâng cấp hạ tầng, phát triển tưới tiết kiệm nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý vận hành và khai thác đa mục tiêu các hồ chứa.

Đối với 14 công ty lâm nghiệp, tổng doanh thu giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt hơn 1.565 tỷ đồng. Trọng tâm phát triển là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC; phát triển rừng gỗ lớn, dịch vụ môi trường rừng, tín chỉ carbon và các hoạt động kinh tế dưới tán rừng. Các đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng GIS, GPS, flycam và trí tuệ nhân tạo trong quản lý tài nguyên rừng.

Nhóm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% đến dưới 100% vốn điều lệ, hoạt động trong các lĩnh vực cấp nước, môi trường, cây xanh đô thị, chiếu sáng công cộng và đào tạo, dịch vụ giao thông vận tải, dự kiến đạt tổng doanh thu hơn 5.093 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12,52%/năm. Các doanh nghiệp tập trung đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường hoạt động.

Ông Trần Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nák nêu chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn mới cũng như các kiến nghị, đề xuất. Ảnh: Quang Tấn

Để tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu chiến lược, Sở Tài chính, các doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công cho các công trình thủy lợi xuống cấp và các dự án chuyển đổi số; đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phát triển rừng gỗ lớn, tín chỉ carbon và kinh tế dưới tán rừng.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, môi trường và hạ tầng đô thị, đề nghị ưu tiên nguồn lực cho các dự án giảm thất thoát nước, tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn và phát triển đô thị thông minh.

Đối với lĩnh vực đào tạo và dịch vụ giao thông vận tải, kiến nghị hỗ trợ đầu tư trang thiết bị đào tạo hiện đại, ứng dụng công nghệ mô phỏng và chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá: Các doanh nghiệp nhà nước đã bước đầu làm rõ định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và tạo động lực tăng trưởng đột phá, Sở Tài chính cần tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện lại báo cáo chiến lược theo hướng toàn diện, thực chất và gắn với yêu cầu đổi mới mô hình quản trị.

Theo đó, các doanh nghiệp cần rà soát, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025, phân tích kỹ các tồn tại, hạn chế cả khách quan lẫn chủ quan; đồng thời, xác định rõ dư địa phát triển, nguồn lực và tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả.

Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu tăng trưởng phù hợp, xác định các khâu đột phá và kịch bản tăng trưởng cho cả giai đoạn 5 năm, từng năm và từng quý.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tăng trưởng phải dựa trên chỉ số TFP, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp cần thay đổi mạnh mẽ cách làm, phương thức chỉ đạo, điều hành và quản lý; nhìn nhận vấn đề một cách bao quát, quyết liệt khai thác hiệu quả các dư địa hiện có để hoàn thành mục tiêu đề ra với tinh thần tâm huyết, sáng tạo và dám đổi mới.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý, khu vực doanh nghiệp nhà nước hiện vẫn còn biểu hiện quan liêu, hành chính hóa trong hoạt động.

Vì vậy, từng doanh nghiệp phải tiên phong rà soát, cải tiến triệt để công tác quản trị, tổ chức sản xuất, quy trình vận hành nhằm nâng cao chỉ số TFP, tạo động lực tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp nhóm lâm nghiệp tập trung quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên; phát triển trồng dược liệu dưới tán rừng; đẩy mạnh trồng rừng, ưu tiên rừng gỗ lớn phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và bảo đảm khai thác theo hướng tuần hoàn, bền vững. Đồng thời, cần quan tâm khai thác tiềm năng từ tín chỉ carbon.

Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp nhà nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của từng đơn vị; chủ động liên kết, phối hợp để hình thành sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.