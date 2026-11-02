Những thiết bị công nghệ cũ nào bị cấm nhập khẩu từ đầu năm 2027?

(GLO)- Điện thoại thông minh, máy tính, máy ảnh kỹ thuật số cùng nhiều thiết bị điện tử đã qua sử dụng sẽ thuộc danh mục cấm nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 1-1-2027 theo quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 63/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 27-10-2026, quy định danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm mã số hàng hóa (mã HS).

Điện thoại cũ là một trong nhiều thiết bị điện tử nằm trong danh mục cấm nhập khẩu. Ảnh: Ngọc Lâm/TTO

Theo danh mục ban hành kèm Thông tư, nhóm hàng bị cấm nhập khẩu có nhiều thiết bị công nghệ quen thuộc như điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy ảnh kỹ thuật số và camera ghi hình. Đây là những sản phẩm thuộc các nhóm mã HS 8517, 8470, 8471 và 8525.

Không chỉ thiết bị phục vụ liên lạc, làm việc và ghi hình, danh mục còn bao gồm nhiều sản phẩm điện tử khác như micro, loa, tai nghe, bộ khuếch đại âm thanh, màn hình, máy chiếu, thiết bị thu phát sóng vô tuyến, radar và thiết bị điều khiển từ xa. Một số loại mạch in, mạch điện tử tích hợp, dây và cáp điện tử đã qua sử dụng cũng thuộc diện điều chỉnh.

Đáng chú ý, quy định không chỉ áp dụng với thiết bị nguyên chiếc mà còn bao gồm bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng thuộc danh mục.

Các sản phẩm công nghệ tân trang (refurbished), dù đã được sửa chữa, thay thế linh kiện nhằm khôi phục chức năng và hình thức tương đương hàng mới, vẫn bị cấm nhập khẩu nếu có mã HS nằm trong danh mục quy định.

Tuy nhiên, một số trường hợp được loại trừ. Trong đó có một số loại máy in, máy photocopy kỹ thuật số đáp ứng điều kiện cụ thể về màu sắc, khổ giấy và tốc độ in, sao chụp.

Ngoài ra, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp các dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ số được xem xét theo các điều kiện pháp luật tương ứng.

Thông tư 63/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, thay thế Thông tư 11/2018/TT-BTTTT trước đây. Việc ban hành danh mục theo hệ thống mã HS giúp cụ thể hóa phạm vi hàng hóa thuộc diện cấm, tạo cơ sở cho cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu.