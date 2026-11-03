Hơn 80 tổ chức kêu gọi WHO xem xét lại giới hạn nitrat trong nước uống

(GLO)- Hơn 80 tổ chức quốc tế đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá lại giới hạn nitrat trong nước uống, cho rằng tiêu chuẩn hiện hành chưa phản ánh đầy đủ những bằng chứng khoa học mới về nguy cơ sức khỏe.

Ngày 3-11, một liên minh gồm hơn 80 tổ chức, mạng lưới chuyên gia quốc tế về hệ thống thực phẩm bền vững (IPES-Food) và Tổ chức Bác sĩ gia đình thế giới (WONCA), gửi thư ngỏ đề nghị WHO ưu tiên đánh giá lại tiêu chuẩn nitrat trong nước uống.

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WHO hiện quy định giới hạn nitrat ở mức 50 mg/lít nước, tương đương 11,3 mg nitơ từ nitrat/lít.

Ngưỡng này được xây dựng nhằm phòng ngừa "hội chứng da xanh ở trẻ sơ sinh", tình trạng làm giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu và đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh.

Các tổ chức cho rằng tiêu chuẩn trên chưa phản ánh đầy đủ những nghiên cứu dịch tễ học trong thế kỷ XXI về tác động của phơi nhiễm nitrat lâu dài ở nồng độ thấp.

Trong thư ngỏ, nhiều nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa nitrat trong nước uống, kể cả ở nồng độ thấp hơn đáng kể giới hạn hiện hành, với nguy cơ ung thư đại trực tràng, sinh non và một số dị tật bẩm sinh.

Nitrat có thể xuất hiện tự nhiên trong môi trường, nhưng tình trạng gia tăng nồng độ trong nguồn nước thường liên quan đến việc sử dụng phân bón chứa nitơ, chất thải và phân gia súc trong hoạt động nông nghiệp thâm canh. Những chất này có thể ngấm vào đất, nước ngầm và các nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Trước đó, ngày 17-6, WHO công bố bản cập nhật thứ ba của Hướng dẫn chất lượng nước uống, bổ sung các khuyến nghị về quản lý nguy cơ và một số chất gây ô nhiễm. Tuy nhiên, giới hạn nitrat hiện hành vẫn được duy trì.

Theo các tổ chức ký thư ngỏ, việc cập nhật tiêu chuẩn quốc tế có ý nghĩa quan trọng bởi nhiều quốc gia sử dụng hướng dẫn của WHO làm cơ sở xây dựng quy định về chất lượng nước uống.