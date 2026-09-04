ChatGPT, Claude và Grok đồng loạt gặp sự cố

(GLO)- Nhiều chatbot AI lớn đồng loạt gặp sự cố trong ngày 3-9, khiến người dùng tại nhiều khu vực không thể truy cập hoặc nhận phản hồi. ChatGPT, Claude và Grok là những dịch vụ bị ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Khoảng 22 giờ ngày 3-9, nhiều người phản ánh ChatGPT, Claude và Grok bị lỗi. Theo dữ liệu DownDetector, lượng báo cáo sự cố của các nền tảng này tăng mạnh, trong đó, ChatGPT ghi nhận số lượng phản ánh lớn nhất. Một số người dùng không thể truy cập, trong khi những người vào được hệ thống lại không nhận phản hồi.

Loạt chatbot AI gặp tình trạng gián đoạn vào ngày 3-9. Ảnh: Howtogeeks/Znews

VietNamNet cũng ghi nhận tình trạng ChatGPT, Claude và Grok “sập” trên diện rộng, trong khi một số dịch vụ AI khác bị ảnh hưởng theo. Sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý do 3 nền tảng thuộc 3 công ty khác nhau nhưng gặp vấn đề gần như cùng thời điểm.

Đáng chú ý, Gemini cũng xuất hiện báo cáo lỗi nhưng Google chưa xác nhận dịch vụ bị gián đoạn trên diện rộng.

Một giả thuyết được chú ý là sự cố có thể liên quan đến Microsoft Azure - hạ tầng đám mây được nhiều dịch vụ AI sử dụng. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân chung.

Sự cố cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của các dịch vụ AI vào hệ thống điện toán đám mây và hạ tầng Internet. Chỉ một trục trặc ở lớp hạ tầng phía sau có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều sản phẩm AI phổ biến hiện nay.