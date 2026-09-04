G20 thống nhất nguyên tắc định hướng quản lý AI

(GLO)- Các Bộ trưởng G20 đã đạt đồng thuận về “các nguyên tắc Carolina đối với công nghệ mới nổi”, trong đó đề cao cách tiếp cận linh hoạt đối với trí tuệ nhân tạo (AI), ưu tiên sử dụng các quy định hiện hành và chỉ xây dựng quy định mới khi cần thiết.

Ngày 2-9, Hội nghị Bộ trưởng G20 về đổi mới sáng tạo diễn ra tại Chapel Hill, bang Bắc Carolina (Mỹ), đã thông qua tuyên bố chung và đạt đồng thuận về “Các nguyên tắc Carolina đối với công nghệ mới nổi”.

Các bộ trưởng G20 nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và khai thác tối đa lợi ích từ những công nghệ đang phát triển nhanh chóng. Ảnh: VietnamPlus

Theo tuyên bố, các nước G20 nhất trí thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu và tạo điều kiện đưa các công nghệ mới nổi vào ứng dụng. Các Bộ trưởng cũng cảnh báo những quy định quá cứng nhắc có thể tạo thêm rào cản đối với đổi mới công nghệ.

Một nguyên tắc đáng chú ý là các nước nên ưu tiên sử dụng khuôn khổ pháp lý hiện hành, để xử lý những vấn đề phát sinh từ công nghệ mới nổi, trong đó có AI.

Chỉ khi xuất hiện những vấn đề mới mà pháp luật hiện hành chưa thể giải quyết đầy đủ, các nước mới cần xem xét xây dựng quy định bổ sung.

Về AI, hội nghị tập trung vào chính sách sở hữu trí tuệ, xây dựng tiêu chuẩn và sử dụng AI trong hoạt động tiêu chuẩn hóa, cũng như thúc đẩy đổi mới công nghiệp và đầu tư vào chuỗi cung ứng.

Các Bộ trưởng cũng đưa ra “Các mục tiêu thịnh vượng về AI” và “Hiệp ước thịnh vượng về AI”, hướng tới phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và mở rộng hợp tác giữa chính phủ với khu vực tư nhân.

Việc G20 đạt đồng thuận về “Các nguyên tắc Carolina” không đồng nghĩa các nước thành viên đã thiết lập một đạo luật chung hoặc bộ quy định bắt buộc thống nhất về AI.

Đây là khuôn khổ định hướng chính sách, trong khi mỗi nước tiếp tục xây dựng và thực thi các quy định phù hợp với hệ thống pháp luật của mình.

Hội nghị tại Chapel Hill là một trong các hoạt động cấp Bộ trưởng trong năm Mỹ giữ vai trò Chủ tịch G20 năm 2026, hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào cuối năm nay.