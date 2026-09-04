AI của Google nâng độ chi tiết dự báo thời tiết toàn cầu

(GLO)- Google DeepMind và Google Research ra mắt WeatherNext 3, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng dự báo thời tiết toàn cầu mỗi giờ, với độ phân giải cao hơn và sử dụng dữ liệu vệ tinh theo thời gian thực.

Ngày 3-9, Google công bố WeatherNext 3, mô hình AI khí tượng toàn cầu được thiết kế để cập nhật dự báo mỗi giờ, thay vì chu kỳ 6 giờ như phiên bản trước.

Mô hình này có thể tạo dự báo thời tiết trong thời hạn lên tới 15 ngày với 64 kịch bản khác nhau, giúp thể hiện mức độ bất định của thời tiết.

Ảnh: Google

Theo Google, một số biến số khí tượng tại bề mặt, như nhiệt độ và độ ẩm, được dự báo ở độ phân giải khoảng 5 km; các biến số bề mặt khác ở mức 10 km và một số biến số khí quyển ở mức 25 km.

Nhờ đó, WeatherNext 3 cung cấp thông tin chi tiết hơn đáng kể so với WeatherNext 2.

Điểm đáng chú ý của mô hình mới là khả năng tiếp nhận trực tiếp dữ liệu từ các vệ tinh địa tĩnh được cập nhật liên tục.

Google cho hay, việc kết hợp dữ liệu vệ tinh theo thời gian thực giúp mô hình nhanh chóng phản ánh những thay đổi của khí quyển, đặc biệt đối với các hiện tượng như mưa và tuyết.

Dự báo lượng mưa cũng được cải thiện. Khi dự báo trước từ 1 ngày trở lên, WeatherNext 3 có thể cho kết quả dự báo lượng mưa chính xác hơn tới 50% trong một số đánh giá.

Theo thông tin được TTXVN dẫn lại, mô hình đạt kết quả cao hơn một số hệ thống dự báo của Microsoft, Nvidia, Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu (ECMWF) và Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ trong bài kiểm tra này.

Ngoài dự báo thời tiết, mô hình còn cung cấp các thông số phục vụ lĩnh vực năng lượng tái tạo, như tốc độ gió ở độ cao khoảng 100 m, độ che phủ mây và bức xạ Mặt Trời, hỗ trợ dự báo sản lượng điện gió và điện Mặt Trời.

Google cho biết WeatherNext 3 đang được tích hợp vào Google Search, Google Maps và Gemini, đồng thời dữ liệu được cung cấp cho các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà phát triển thông qua một số nền tảng của Google.