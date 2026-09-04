Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

AI của Google nâng độ chi tiết dự báo thời tiết toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, TechCrunch, The Verge)

(GLO)- Google DeepMind và Google Research ra mắt WeatherNext 3, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng dự báo thời tiết toàn cầu mỗi giờ, với độ phân giải cao hơn và sử dụng dữ liệu vệ tinh theo thời gian thực.

Ngày 3-9, Google công bố WeatherNext 3, mô hình AI khí tượng toàn cầu được thiết kế để cập nhật dự báo mỗi giờ, thay vì chu kỳ 6 giờ như phiên bản trước.

Mô hình này có thể tạo dự báo thời tiết trong thời hạn lên tới 15 ngày với 64 kịch bản khác nhau, giúp thể hiện mức độ bất định của thời tiết.

ai-cua-google-nang-do-chi-tiet-du-bao-thoi-tiet-toan-cau.png
Ảnh: Google

Theo Google, một số biến số khí tượng tại bề mặt, như nhiệt độ và độ ẩm, được dự báo ở độ phân giải khoảng 5 km; các biến số bề mặt khác ở mức 10 km và một số biến số khí quyển ở mức 25 km.

Nhờ đó, WeatherNext 3 cung cấp thông tin chi tiết hơn đáng kể so với WeatherNext 2.

Điểm đáng chú ý của mô hình mới là khả năng tiếp nhận trực tiếp dữ liệu từ các vệ tinh địa tĩnh được cập nhật liên tục.

Google cho hay, việc kết hợp dữ liệu vệ tinh theo thời gian thực giúp mô hình nhanh chóng phản ánh những thay đổi của khí quyển, đặc biệt đối với các hiện tượng như mưa và tuyết.

Dự báo lượng mưa cũng được cải thiện. Khi dự báo trước từ 1 ngày trở lên, WeatherNext 3 có thể cho kết quả dự báo lượng mưa chính xác hơn tới 50% trong một số đánh giá.

Theo thông tin được TTXVN dẫn lại, mô hình đạt kết quả cao hơn một số hệ thống dự báo của Microsoft, Nvidia, Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu (ECMWF) và Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ trong bài kiểm tra này.

Ngoài dự báo thời tiết, mô hình còn cung cấp các thông số phục vụ lĩnh vực năng lượng tái tạo, như tốc độ gió ở độ cao khoảng 100 m, độ che phủ mây và bức xạ Mặt Trời, hỗ trợ dự báo sản lượng điện gió và điện Mặt Trời.

Google cho biết WeatherNext 3 đang được tích hợp vào Google Search, Google Maps và Gemini, đồng thời dữ liệu được cung cấp cho các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà phát triển thông qua một số nền tảng của Google.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

Tin tức

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Tin tức

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

Tin tức

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 25-9-2026, Nghị định số 314/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của sàn dữ liệu chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý cho giao dịch dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ về dữ liệu trên môi trường số. Tuy nhiên, không phải mọi loại dữ liệu đều được phép đưa lên sàn để mua bán.

null