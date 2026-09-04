Samsung muốn tạo bất ngờ khi hồi sinh Galaxy Edge?

Dòng Galaxy Edge tưởng như đã biến mất có thể trở lại cùng dòng Galaxy S27 với nhiều tin đồn đáng chú ý.

Theo Digitaltrends, hai nguồn tin rò rỉ gần đây đã công bố những thông số kỹ thuật trái ngược nhau về chiếc smartphone được cho là phiên bản Galaxy Edge thế hệ tiếp như là một phần của gia đình Galaxy S27. Sự mâu thuẫn giữa các thông tin về Galaxy S27 Edge khiến không ít người đặt dấu hỏi về các rò rỉ.

Galaxy Edge sẽ trở lại sau khi biến mất trên dòng Galaxy S26?

Đầu tiên, người dùng @kro_roe trên nền tảng X cho biết Galaxy S27 Edge có thể sở hữu màn hình 5,8 inch, khung máy mỏng chỉ 4,5 mm và viên pin dung lượng 4.300 mAh. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là một bước tiến đáng kể mà Samsung mang đến Galaxy S27 Edge, bởi phiên bản trước đó không chỉ lớn hơn mà còn có viên pin nhỏ hơn. Tuy nhiên, việc nhét một viên pin dung lượng lớn vào một chiếc smartphone mỏng như vậy có thể là một thách thức kỹ thuật lớn đối với Samsung.

Ngược lại, tài khoản @SPYGO19726 cũng trên nền tảng X đã đưa ra những thông số khác: màn hình 6,8 inch và độ dày 5,4 mm. Đây là những con số được cho là hợp lý hơn do gần gũi với Galaxy S25 Edge. Nếu thông tin chính xác, Samsung có thể đang tập trung vào việc cải thiện dung lượng pin trên Galaxy Edge hơn là thay đổi thiết kế quá nhiều.

Gần đây, Samsung đã áp dụng công nghệ pin silicon-carbon trong Galaxy Z Fold8, cho phép công ty tích hợp dung lượng pin lớn hơn trong không gian hạn chế. Tuy nhiên, thông tin từ @SPYGO19726 không đề cập đến dung lượng pin cụ thể của Galaxy S27 Edge.

Quan trọng hơn, điểm chung của cả hai thông tin rò rỉ nói trên là đều nhắc đến tên gọi "S27" Edge, ám chỉ phiên bản Edge sẽ trở lại với dòng Galaxy S27, vốn dự kiến ra mắt vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau. Nếu đúng, Galaxy S27 Edge có thể trở thành chiếc smartphone thứ 5 trong dòng Galaxy S thế hệ tiếp theo, bên cạnh Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro và S27 Ultra.

Theo Kiến Văn (TNO)