Samsung cung cấp bản thử nghiệm của One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra

Theo nguồn tin từ Tarun Vats trên X, bản thử nghiệm đầu tiên của One UI 9 đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung với các mã phiên bản S948BXXU1BZC5, S948BOXM1BZC5 và S948BXXU1BZC5.
Ngoài Tarun Vats, trang tin SamMobile cũng xác nhận sự tồn tại của bản thử nghiệm này và cho biết dung lượng cập nhật khoảng 2,6 GB. Trang tin này thậm chí đã tải xuống thành công bản cập nhật trên Galaxy S26 Ultra và chia sẻ những hình ảnh chụp màn hình đầu tiên.
Mặc dù dòng Galaxy S26 đã ra mắt với phiên bản One UI 8.5 ổn định nhưng thông tin rò rỉ về các tính năng mới trong One UI 9 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ sản phẩm Samsung.
Một trong những tính năng đáng chú ý mà người dùng kỳ vọng là nút “Ask AI” tích hợp, có thể sẽ được đưa vào trình duyệt Samsung Internet.
Nếu Samsung tuân thủ lịch trình phát hành phần mềm thông thường, One UI 9 có thể sẽ ra mắt cùng với các điện thoại gập thế hệ tiếp theo, bao gồm Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8.