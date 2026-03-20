Samsung cung cấp bản thử nghiệm của One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra

(GLO)- Được phát triển dựa trên Android 17, One UI 9 là giao diện người dùng được Samsung triển khai cho các mẫu điện thoại Galaxy gần đây. Để chuẩn bị cho quá trình này, hãng đã bắt đầu triển khai bản dựng nội bộ đầu tiên của One UI 9 cho điện thoại Galaxy S26 Ultra.

SamMobile chia sẻ ảnh chụp màn hình ban đầu của One UI 9. Ảnh: VOV

Theo nguồn tin từ Tarun Vats trên X, bản thử nghiệm đầu tiên của One UI 9 đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung với các mã phiên bản S948BXXU1BZC5, S948BOXM1BZC5 và S948BXXU1BZC5.

Ngoài Tarun Vats, trang tin SamMobile cũng xác nhận sự tồn tại của bản thử nghiệm này và cho biết dung lượng cập nhật khoảng 2,6 GB. Trang tin này thậm chí đã tải xuống thành công bản cập nhật trên Galaxy S26 Ultra và chia sẻ những hình ảnh chụp màn hình đầu tiên.

One UI 9 là giao diện người dùng sẽ được Samsung triển khai cho các mẫu điện thoại Galaxy S26. Ảnh: M.T

Mặc dù dòng Galaxy S26 đã ra mắt với phiên bản One UI 8.5 ổn định nhưng thông tin rò rỉ về các tính năng mới trong One UI 9 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ sản phẩm Samsung.

Một trong những tính năng đáng chú ý mà người dùng kỳ vọng là nút “Ask AI” tích hợp, có thể sẽ được đưa vào trình duyệt Samsung Internet.

Nếu Samsung tuân thủ lịch trình phát hành phần mềm thông thường, One UI 9 có thể sẽ ra mắt cùng với các điện thoại gập thế hệ tiếp theo, bao gồm Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8.