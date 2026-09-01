Đổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(GLO)- Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở tỉnh Gia Lai đã đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ và thực tiễn.

Điểm chung là các chi bộ hướng tới khắc phục cách sinh hoạt dàn trải, hình thức, tăng tính chủ động của đảng viên và gắn nghị quyết với những vấn đề cụ thể ở cơ sở; công nghệ được sử dụng như công cụ hỗ trợ.

Đổi mới từ nội dung, phương pháp

Tại Chi bộ tổ dân phố Phú Hòa (phường An Nhơn Nam), 117 đảng viên sinh hoạt trên địa bàn có 1.202 hộ dân (6.689 nhân khẩu). Sổ tay đảng viên điện tử được chi bộ áp dụng hiệu quả trong sinh hoạt định kỳ nhằm khắc phục tình trạng họp kéo dài, dàn trải.

Báo cáo, tài liệu được gửi trước 1-2 ngày để đảng viên chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến trước buổi sinh hoạt vào ngày 3 hằng tháng. Đồng thời, chi bộ lựa chọn những vấn đề sát đời sống như: công tác tuyển quân, xây dựng chuyên đề phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”… để thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo.

Ông Phan Ngọc Bích - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phú Hòa - cho rằng: Đổi mới phương thức sinh hoạt Đảng không chỉ là áp dụng công nghệ số mà quan trọng hơn là gắn nội dung với thực tiễn dân sinh, phân công rõ trách nhiệm cho từng đảng viên. Qua đó, nghị quyết của chi bộ đi vào cuộc sống, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Chi bộ tổ dân phố 1 (phường Quy Nhơn) sinh hoạt định kỳ. Ảnh: N.H

Tại Chi bộ tổ dân phố 1 (phường Quy Nhơn), nội dung sinh hoạt tập trung vào phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo đoàn thể; gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, có kiểm tra, giám sát.

Bí thư chi bộ Trần Vân Tiên cho biết, cách làm này góp phần phát huy dân chủ, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào thực tiễn nhanh, hiệu quả hơn.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đổi mới sinh hoạt chi bộ càng đòi hỏi nội dung phải sát thực tiễn, gắn với những vấn đề thiết thân của người dân. Tại làng Nang Long - O Sơr (xã Gào), chi bộ có 74 đảng viên; dự thảo báo cáo sinh hoạt hằng tháng được gửi vào nhóm Zalo chi bộ trước 3 ngày.

Bí thư chi bộ Rơ Châm Túy cho biết nội dung sinh hoạt tập trung vào phát triển đảng viên, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự; giao đảng viên phụ trách từng hộ, hướng dẫn người dân phát triển cà phê, hồ tiêu, chanh dây, sầu riêng. Từ đầu năm đến nay, chi bộ kết nạp 4 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu); số hộ nghèo giảm còn 24 hộ.

Sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ làng Nang Long - O Sơr (xã Gào). Ảnh: P.D

Còn Chi bộ thôn Thanh Bình (xã Ia Hiao) đổi mới bắt đầu từ chọn thời gian sinh hoạt phù hợp đặc thù đảng viên làm nương rẫy, từ 19-21 giờ ngày 3 hằng tháng.

Theo Bí thư chi bộ Trần Thị Thương, dự thảo báo cáo được gửi trước 2 ngày, nên mỗi kỳ sinh hoạt có 5-7 ý kiến chất lượng. Chi bộ cũng khai thác hiệu quả Fanpage “Thanh Bình ngày mới” để định hướng dư luận, tuyên truyền chủ trương.

Nghị quyết đi vào thực tiễn

Qua hơn 1 năm triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW, sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh có chuyển biến từ khâu chuẩn bị, điều hành, thảo luận đến kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Tính chiến đấu và tinh thần trách nhiệm của đảng viên từng bước được nâng lên, việc phân công nhiệm vụ ngày càng cụ thể, gắn với những vấn đề thiết thực ở cơ sở.

Trao đổi với phóng viên xung quanh kết quả sau hơn một năm thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - nhấn mạnh: Muốn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trước hết phải xây dựng chi bộ vững mạnh; chi bộ vững mạnh phải bắt đầu từ chất lượng đảng viên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa then chốt trong giai đoạn hiện nay, bởi đây là nơi trực tiếp đưa chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời là môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của mỗi đảng viên.

Thực tiễn từ cơ sở cho thấy, khi cấp ủy nhận thức đúng, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sinh hoạt chi bộ không chỉ nền nếp hơn mà còn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Đây là nền tảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.