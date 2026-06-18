Gia Lai: Cấm phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến đường phục vụ khai mạc Lễ hội Du lịch hè

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa thông báo phân luồng giao thông để phục vụ chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”. Trong đó, nhiều tuyến đường sẽ cấm phương tiện lưu thông.

Cụ thể, chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20-6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian diễn ra chương trình, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tạm thời trong thời gian từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 20-6.

Đường An Dương Vương, đoạn từ điểm giao với đường Nguyễn Trung Tín đến ngã 6 Ngô Mây, sẽ cấm ô tô trong thời gian từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 20-6. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cụ thể, tạm cấm tất cả phương tiện giao thông (trừ xe của đại biểu, xe của Ban Tổ chức) trên một số tuyến đường trung tâm xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành, bao gồm: đường Nguyễn Huệ tại vòng xoay Nguyễn Thiếp - Nguyễn Huệ - Đô Đốc Bảo; đường Xuân Diệu đoạn từ ngã 3 đường Nguyễn Thiếp đến ngã 6 Ngô Mây; đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ điểm giao với đường Vũ Bảo đến ngã 6 Ngô Mây; đường Diên Hồng đoạn từ ngã 4 Diên Hồng - Lê Duẩn - Lê Lai đến ngã 6 Ngô Mây.

Cùng với đó, tạm cấm ô tô di chuyển vào khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành trên các tuyến đường An Dương Vương đoạn từ điểm giao với đường Nguyễn Trung Tín đến ngã 6 Ngô Mây; đường Ngô Mây từ ngã 4 Nguyễn Thị Định - Ngô Mây đến ngã 6 Ngô Mây; đường Nguyễn Huệ từ ngã 4 Nguyễn Huệ - Phạm Ngọc Thạch đến điểm giao với Nguyễn Thiếp - Đô Đốc Bảo; đường Đô Đốc Bảo từ ngã 3 với đường Hoàng Diệu hướng vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành; đường Xuân Diệu từ ngã 3 đường Phan Đăng Lưu đến ngã 3 đường Nguyễn Thiếp.

Đồng thời, tạm cấm ô tô đậu, đỗ trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường: đường Xuân Diệu từ ngã 3 Phan Đăng Lưu đến ngã 6 Ngô Mây; đường Nguyễn Tất Thành từ điểm giao Vũ Bảo đến ngã 6 Ngô Mây; đường song song đường Nguyễn Thiếp; đường An Dương Vương đoạn từ điểm giao Nguyễn Trung Tín đến ngã 6 Ngô Mây.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy có thể di chuyển vào khu vực gần Quảng trường Nguyễn Tất Thành, người dân gửi xe tại các điểm giữ xe được bố trí xung quanh và đi bộ vào khu vực trung tâm để tham dự chương trình; tuyệt đối không để xe dưới lòng đường, vỉa hè khu vực Quảng trường gây ùn tắc giao thông và tránh tình trạng không có người trông giữ dễ dẫn đến mất cắp tài sản.

Trong thời gian trên, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng phương tiện đi theo các tuyến đường: Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, Nguyễn Tất Thành (hướng ra khỏi phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam), Phạm Ngọc Thạch, Phạm Hùng, Lê Duẩn, Trần Thị Kỷ…