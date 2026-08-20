Tạm dừng lưu thông ô tô để sửa chữa đoạn đường qua đập dâng Văn Phong

(GLO)- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (tỉnh Gia Lai) vừa có văn bản gửi UBND các xã Bình Phú, Bình An về việc tạm dừng lưu thông ô tô để thi công khắc phục hư hỏng tuyến đường bờ phải đập dâng Văn Phong.

Thời gian qua, tuyến đường qua đập dâng Văn Phong, đoạn từ ngã ba với ĐH 26 (thuộc xã Bình An) đến ngã ba với quốc lộ 19 (thuộc xã Bình Phú) xảy ra tình trạng nhiều điểm mặt đường hư hỏng, bong tróc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người và phương tiện, đặc biệt là đoạn bờ phải đập dâng phía quốc lộ 19.

Khu vực ngã ba đường vào đập dâng Văn Phong (điểm giao với ĐH 29 qua xã Bình An) bị xuống cấp. Ảnh: N.C

Nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định sẽ tiến hành đóng barie tại điểm giao với đường ĐH 26 và điểm giao với quốc lộ 19.

Trong thời gian thi công từ ngày 21-8-2026 đến khoảng cuối tháng 11-2026, tuyến đường này sẽ tạm dừng lưu thông đối với ô tô và các loại xe cơ giới lớn. Riêng xe máy và các phương tiện thô sơ được lưu thông nhằm phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân trong khu vực.

Công ty thông báo để người dân biết, chủ động trong việc đi lại. Đơn vị cũng đề nghị 2 xã quan tâm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để việc triển khai sửa chữa bảo đảm an toàn, đúng tiến độ.