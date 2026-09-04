Học sinh ở xã Ia Hrú tự nguyện giao nộp rùa núi vàng

(GLO)- Ngày 4-9, UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê tiếp nhận, bàn giao 1 cá thể rùa núi vàng do em Nguyễn Gia Bảo (lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 3-9, sau khi bắt được một con rùa nặng khoảng 1,5kg, có màu vàng khá khác lạ, em Nguyễn Gia Bảo nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm nên không giữ lại mà chủ động mang đến UBND xã Ia Hrú để xác minh, xử lý theo quy định.

Em Nguyễn Gia Bảo (lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng) tự nguyện giao nộp rùa núi vàng quý hiếm. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Ia Hrú bàn giao cá thể rùa cho Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê kiểm tra, xác định loài và thực hiện các biện pháp bảo vệ theo quy định.

Việc làm của em Bảo thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã.