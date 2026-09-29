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Phê duyệt nhà đầu tư Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi (xã Cát Tiến) với tổng vốn hơn 1.045,1 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 3931/QĐ-UBND, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty Việt Ý Hà Nội Center - Xây dựng Việt Ý.

Dự án được thực hiện tại xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư hơn 1.045,1 tỷ đồng; gồm: sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 863,7 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 181,4 tỷ đồng.

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Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi thuộc xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư hơn 1.045,1 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Dũng Nhân

Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án không quá 60 tháng (5 năm) kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Trong hồ sơ dự thầu, nhà đầu tư đề xuất tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước (M) 0,041, cao hơn mức tối thiểu 0,04 theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu được phê duyệt; đồng thời tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật liên quan.

Nhà đầu tư không được chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dự án dưới bất kỳ hình thức nào trước khi hoàn thành công trình theo quy hoạch được phê duyệt, trừ trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án theo quy định.

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