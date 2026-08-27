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Thời sự

Gia Lai họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, đến ngày 26-8, toàn tỉnh đã kê khai hơn 665.900 thửa đất, đạt 96,6%; hoàn thành xét duyệt hơn 437.290 thửa đất, đạt 65,7%; đồng thời đã đồng bộ hơn 85.160 thửa đất, đạt 12,8%.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phi Long

Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay tập trung ở khâu xét duyệt tại một số địa phương; việc đăng ký, cập nhật, đồng bộ, làm sạch dữ liệu chưa đạt yêu cầu nhóm 1.

Công tác đối khớp thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chú trọng với hơn 237.350 trường hợp đã rà soát, xử lý. Song, tiến độ vẫn còn chậm so với khối lượng cần xác minh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai thực nghiệm ứng dụng công nghệ UAV trong đo đạc, thành lập bản đồ địa chính. Theo đó, đã tổ chức triển khai tại phường Bình Định với tổng diện tích 34,4 ha và bước đầu mang lại kết quả tích cực trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

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Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Phi Long

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai theo từng nhóm nhiệm vụ; đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ đối khớp thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thẳng thắn phê bình các địa phương có tiến độ thực hiện chậm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ; tổ chức thực hiện theo phương thức cuốn chiếu.

Hồ sơ kê khai đến đâu phải kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, công khai, niêm yết, ban hành thông báo kết quả và chuyển để đăng ký, cập nhật cơ sở dữ liệu đến đó. Đối với những trường hợp khó khăn, các địa phương tổng hợp, báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xem xét, hỗ trợ.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Về việc ứng dụng công nghệ UAV, trên cơ sở kết quả bay thực địa và thực nghiệm đã thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với đơn vị tư vấn, hoàn thiện quy trình, hồ sơ kỹ thuật; đồng thời, xác định chi phí, lựa chọn nhà thầu và phương án triển khai các bước tiếp theo.

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