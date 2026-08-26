Vụ án ma túy liên quan Kiều Thanh: Triệu tập 226 người, 147 người bị xử lý hình sự

(GLO)- Từ việc phát hiện nhóm trồng cần sa, Công an TP. Hà Nội mở rộng điều tra, triệu tập 226 người, trong đó 144 trường hợp dương tính với ma túy, củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 người. Diễn viên Kiều Thanh là 1 trong những người bị khởi tố trong vụ án.

Ngày 26-8, Công an TP. Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án ma túy quy mô lớn có liên quan đến diễn viên Kiều Thanh.

Đến nay, cơ quan Công an đã triệu tập 226 người, trong đó 144 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 người.

Từ nhóm trồng cần sa lần ra đường dây lớn

Theo thông tin được các báo dẫn từ Công an TP. Hà Nội, vụ án bắt đầu từ ngày 29-6, khi Công an phường Yên Hòa phát hiện 3 người có hành vi trồng cây cần sa để sử dụng và bán cho người khác.

Các nghi phạm trong vụ án. Ảnh: CACC/TTO

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3,3 kg cần sa khô và 97 cây cần sa. Từ vụ việc ban đầu, Công an tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện mạng lưới mua bán, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy với nhiều người tham gia.

Trong quá trình truy bắt một số người được xác định giữ vai trò quan trọng, lực lượng chức năng gặp sự chống đối quyết liệt. Có trường hợp điều khiển ô tô lao về phía lực lượng Công an nhằm tẩu thoát, khiến tổ công tác phải nổ súng cảnh cáo để khống chế, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Qua các giai đoạn mở rộng chuyên án, cơ quan Công an lần lượt làm rõ thêm nhiều người liên quan tại các địa bàn Yên Hòa, Khương Đình, Hoàn Kiếm và những khu vực khác. Tổng số người bị triệu tập để phục vụ điều tra tăng lên 226.

Kiều Thanh bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy

Trong số những người bị xử lý có Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh). Cơ quan điều tra đã khởi tố Kiều Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an lấy lời khai với bị can Kiều Thị Thanh. Ảnh: CACC/TTO

Theo kết quả điều tra được công bố, Kiều Thanh bị xác định có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy trong đường dây. Việc phát hiện nữ diễn viên là kết quả của quá trình Công an mở rộng điều tra từ những mắt xích ban đầu của vụ án.

Tang vật thu giữ trong toàn vụ án gồm lượng lớn nhiều loại ma túy như methamphetamine, ketamine, MDMA, heroin, cùng súng, đạn và hàng trăm dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi và vai trò của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.