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Khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Kiều Thanh

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Diễn viên Kiều Thanh cùng hơn 80 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nữ diễn viên Kiều Thanh thời điểm chưa bị khởi tố, bắt tạm giam
Nữ diễn viên Kiều Thanh thời điểm chưa bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can trong đó có diễn viên Kiều Thanh (45 tuổi), để điều tra về các hành vi "Sản xuất công cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Kiều Thanh tại Cơ quan Công an. Ảnh: Báo Hà Nội mới
Kiều Thanh tại Cơ quan Công an. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ vụ việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, phát hiện đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, trong quá trình phá án, cơ quan điều tra phát hiện Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh) đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá.

Theo cơ quan điều tra, Kiều Thị Thanh còn bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy ngay tại nhà.

Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh VTV
Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh VTV

Được biết diễn viên Kiều Thanh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng là diễn viên thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Kiều Thanh nổi tiếng với vai Trà "cave" trong bộ phim truyền hình "Phía trước là bầu trời".

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Thanh Hà (TPO)

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