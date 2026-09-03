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Du học Canada từ ngày 1-9 phải chứng minh bao nhiêu tiền?

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NHÃ UYÊN (theo TNO, VnExpress)

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, Canada tăng mức tiền sinh hoạt tối thiểu mà du học sinh phải chứng minh khi xin giấy phép du học lên 23.448 CAD/năm, tương đương khoảng 441 triệu đồng.

Theo quy định mới, mức này áp dụng với du học sinh đi một mình tại các tỉnh, bang và vùng lãnh thổ ngoài bang Quebec, tăng 553 CAD (2,4%) so với mức 22.895 CAD trước đây. Khoản tiền trên chỉ dành cho chi phí sinh hoạt, chưa bao gồm học phí và chi phí đi lại.

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Cán bộ tuyển sinh của Đại học Canada tư vấn cho người học Việt Nam tại 1 hội thảo du học Canada. Ảnh: Ngọc Long/TNO

Nếu có người thân đi cùng, mức tài chính phải chứng minh sẽ tăng theo số thành viên. Cụ thể, gia đình 2 người cần chứng minh 29.192 CAD, 3 người là 35.888 CAD, 4 người 43.572 CAD, 5 người 49.419 CAD, 6 người 55.736 CAD và 7 người là 62.054 CAD. Từ người thứ 8, mỗi người tăng thêm 6.318 CAD.

Như vậy, 1 du học sinh không chỉ cần chứng minh 23.448 CAD tiền sinh hoạt mà còn phải chứng minh khả năng chi trả học phí năm đầu và chi phí đi lại đến Canada. Với những chương trình kéo dài nhiều năm, hồ sơ cũng phải thể hiện khả năng tài chính cho thời gian học tiếp theo.

Đáng chú ý, Canada đồng thời tăng cường kiểm tra nguồn gốc khoản tiền trong hồ sơ. Hướng dẫn dành cho cán bộ xét duyệt được cập nhật từ tháng 7-2026 yêu cầu đánh giá nguồn tiền của người xin giấy phép du học trong mọi trường hợp, thay vì chỉ tập trung vào các hồ sơ có nguy cơ cao.

Các giấy tờ có thể được sử dụng để chứng minh tài chính gồm: sao kê ngân hàng, giấy tờ về khoản vay giáo dục, chứng nhận đầu tư bảo đảm (GIC), giấy chứng minh học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính khác.

Riêng bang Quebec áp dụng yêu cầu tài chính riêng. Nhóm này phải xin Giấy tiếp nhận Quebec (CAQ), rồi nộp đơn xin giấy phép học tập lên Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC); đồng thời chứng minh có hơn 24.600 CAD (khoảng 460 triệu đồng) cho chi phí sinh hoạt, chưa bao gồm học phí và chi phí đi lại.

Việc Canada tăng mức chứng minh tài chính diễn ra trong bối cảnh nước này tiếp tục kiểm soát số lượng sinh viên quốc tế và siết chặt quy trình xét duyệt giấy phép du học.

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