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Du học sinh Việt Nam được Australia ưu đãi lệ phí thị thực

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NHÃ UYÊN (theo TTXVN, VOV)

(GLO)- Australia tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi lệ phí thị thực đối với công dân các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, thể hiện định hướng thu hút sinh viên và nhân lực chất lượng cao từ khu vực.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, Australia tăng phí thị thực với sinh viên quốc tế và thị thực cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thêm khoảng 25%.

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Sinh viên quốc tế tại trường Đại học Sydney (Australia). Ảnh: usu.edu.au/TTO

Theo đó, lệ phí thị thực du học sinh được Chính phủ Australia điều chỉnh tăng từ 2.000 AUD (tương đương 1.383 USD) lên 2.500 AUD (1.729 USD). Tuy nhiên, mức điều chỉnh đối với công dân ASEAN, trong đó có Việt Nam, chỉ tăng nhẹ lên 2.050 AUD (1.418 USD), tương đương mức tăng 50 AUD (35 USD) so với trước đây.

Chính sách lệ phí mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh trong khu vực và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh, sinh viên tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Australia tiếp tục siết chặt việc cấp thị thực với sinh viên các khóa học nghề và kiểm tra tính liêm chính của các đối tượng này để đảm bảo không bị lợi dụng vào mục đích khác.

Ngoài ra, trong năm 2027, Australia sẽ giữ nguyên số lượng sinh viên quốc tế đến nước này học như năm 2026 là 295.000 người, thấp hơn 8% so với năm 2025 và thấp hơn 13% so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Các cơ sở đào tạo sẽ được thông báo cụ thể về số lượng sinh viên quốc tế mà họ được tiếp nhận. Trong đó, cơ sở ở vùng nông thôn sẽ được ưu tiên nhận nhiều sinh viên quốc tế.

Được biết, những thay đổi trên nhằm duy trì số lượng sinh viên quốc tế ở mức bền vững, đảm bảo uy tín của ngành giáo dục quốc tế của Australia, gia tăng tính cạnh tranh toàn cầu và tạo ra nhiều giá trị hơn cho quốc gia này.

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