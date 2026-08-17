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Sửa nghị định, học phí đại học năm học 2026-2027 cao nhất bao nhiêu?

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Chính phủ vừa ban hành dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung về chính sách học phí. Theo dự thảo này, học phí bậc đại học (ĐH) năm học 2026-2027 cao nhất ở mức bao nhiêu?

Thí sinh trúng tuyển đến trường ĐH làm thủ tục nhập học năm nay
Thí sinh trúng tuyển đến trường ĐH làm thủ tục nhập học năm nay

Hiện các trường ĐH đang tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học. Một trong những thủ tục tân sinh viên cần thực hiện để hoàn tất quy trình này là nộp học phí.

Mới đây nhất, Bộ GD-ĐT đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 3.9.2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (dự thảo ngày 28.7.2026).

Theo dự thảo, lộ trình và mức trần học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên về cơ bản vẫn được giữ nguyên so với hiện hành do vẫn phù hợp với thực tiễn.

Trong đó, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục ĐH công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2026-2027 cụ thể như bảng sau:

Theo dự thảo nghị định sửa đổi, mức trần học phí bậc ĐH nhóm trường chưa tự chủ dao động từ trên 1,7 triệu đồng/người/tháng đến 3,5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, nhóm ngành có học phí thấp nhất là nghệ thuật, cao nhất là nhóm sức khỏe. So với Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3.9.2025 của Chính phủ, mức trần học phí các nhóm ngành cơ bản giữ ổn định. Riêng ngành răng hàm mặt (nha khoa) được điều chỉnh từ mức 2,66 triệu đồng/người/tháng lên 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Với cơ sở giáo dục ĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học. Theo đó, học phí nhóm trường công lập tự chủ có thể cao nhất hơn 8,7 triệu đồng/người/tháng (khối ngành sức khỏe).

Ngoài ra, dự thảo quy định, với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ GD-ĐT quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương, cơ sở giáo dục ĐH căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do cơ sở giáo dục ban hành để tự quyết định mức thu học phí; thực hiện công khai với người học, xã hội.

Từ năm học 2027-2028 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Như vậy, nếu nghị định sửa đổi chính thức được thông qua, mức trần học phí bậc ĐH nhóm trường công lập năm học 2026-2027 sẽ không đổi so với quy định hiện hành (trừ ngành răng hàm mặt).

Theo Hà Ánh (TNO)

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