Phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao ở các xã trung du, miền núi phía Đông Gia Lai

( GLO)- Làm việc với 5 xã trung du, miền núi phía Đông Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu đẩy mạnh sản xuất trang trại theo hướng hàng hóa chất lượng cao gắn với quy hoạch đồng bộ, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đi kiểm tra, làm việc với lãnh đạo các xã Hoài Ân, Ân Hảo, Ân Tường, Kim Sơn và Vạn Đức nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I/2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) kiểm tra trang trại Huy Tuyết tại xã Hoài Ân. Ảnh: Phan Tuấn

Trước buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tại một số khu vực quy hoạch phát triển trên địa bàn. Qua đó, ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong rà soát quỹ đất, định hướng bố trí các khu sản xuất, chăn nuôi tập trung và đầu tư hạ tầng.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy hoạch theo hướng đồng bộ, gắn với nhu cầu thị trường và khả năng thu hút đầu tư, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai.

Thực hiện các chỉ tiêu UBND tỉnh giao, các địa phương đã chủ động phân rã nhiệm vụ phù hợp với tiềm năng, lợi thế; xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm.

Dù chưa hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, UBND các xã vẫn thể hiện quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian; góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Trong quý I/2026, kinh tế - xã hội các địa phương duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, xã Hoài Ân đạt 14/18 chỉ tiêu; Ân Tường đạt và vượt 11/15 chỉ tiêu; Vạn Đức đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu; Ân Hảo đạt 14/19 chỉ tiêu; riêng Kim Sơn đạt và vượt 3/16 chỉ tiêu.

Các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản; công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công được triển khai đúng tiến độ; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; định hướng phát triển đô thị, dịch vụ nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng; đồng thời, tăng cường đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp, mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Lãnh đạo xã Hoài Ân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phan Tuấn

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương nỗ lực, khát vọng phát triển của các địa phương. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát huy lợi thế đất đai, khí hậu để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô trang trại, nâng cao giá trị gia tăng.

Trong đó, tập trung phát triển chăn nuôi gà, heo an toàn, bền vững; mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả các cây trồng chủ lực như: dừa, bưởi, hồ tiêu... gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Đối với phát triển công nghiệp, thương mại, các địa phương cần nghiên cứu kỹ, bảo đảm tính khả thi, tránh đầu tư dàn trải; quy hoạch phải gắn với liên kết vùng và điều kiện thực tế về hạ tầng, nguồn lực. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng giao các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác quy hoạch, định hướng phát triển; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo.