Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Hoàn thành trước hạn 7 ngày, Gia Lai xếp thứ 4 toàn quốc về nhập dữ liệu án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 30-3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm thần tốc” nhập dữ liệu trên nền tảng Quản lý án hình sự, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và quản lý nghiệp vụ.

Trong 1 tháng triển khai (từ ngày 23-2 đến 24-3-2026), các đơn vị trực thuộc đã nhập hơn 3.100 tin báo, trên 5.600 vụ án hình sự; hơn 1.000 nguồn tin và trên 3.100 vụ án tạm đình chỉ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Bảo Long

Đối với án phúc thẩm, 100% hồ sơ được nhập, hoàn thành sớm 7 ngày so với kế hoạch của Viện KSND tối cao, đưa Gia Lai xếp thứ 4 toàn quốc ở cả 2 khâu điều tra - truy tố và xét xử. Dữ liệu cơ bản bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Chiến dịch không chỉ hoàn thành khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn mà còn tạo chuyển biến rõ nét về tư duy, phương thức làm việc trên môi trường số.

Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai yêu cầu người đứng đầu các đơn vị vận hành khai thác hiệu quả dữ liệu quản lý án hình sự. Ảnh: Bảo Long

Phát huy kết quả đạt được, ngành KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, vận hành hiệu quả hệ thống Quản lý án hình sự. Trọng tâm là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật kịp thời ngay từ khâu thụ lý, không để phát sinh tồn đọng mới.

Lãnh đạo Viện cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý án hiện đại, phục vụ hiệu quả cải cách tư pháp và chuyển đổi số quốc gia.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhập án trên phần mềm Quản lý án hình sự. Ảnh: Bảo Long

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã tặng giấy khen cho 19 cá nhân và 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhập án trên phần mềm Quản lý án hình sự.

Đánh giá bài viết

Thời sự

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Gia Lai hôm nay

Thời sự

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

Thời sự

Đảm bảo thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt tiến độ và chất lượng

Thời sự

