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Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp xúc cử tri xã Đề Gi và Xuân An

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MINH QUÂN
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(GLO)- Ngày 6-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 4 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Đề Gi và Xuân An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương trả lời kiến nghị cử tri nêu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đề Gi. Ảnh: Minh Quân

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương trả lời kiến nghị cử tri nêu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đề Gi. Ảnh: Minh Quân

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của 2 xã Đề Gi, Xuân An gửi đến kỳ họp.

Cử tri xã Đề Gi đánh giá cao những nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 6, đồng thời kiến nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri mong muốn tỉnh bố trí nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đề xuất kiến nghị các bộ, ngành có giải pháp kìm đà tăng giá thức ăn chăn nuôi, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo hài hòa, công bằng với các trường hợp bị thiệt hại.

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Cử tri xã Đề Gi nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Bình Dương

Tại xã Xuân An, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan tới việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, bê tông hóa kênh mương nội đồng và bố trí kinh phí xây dựng đê kè các đoạn sông có nguy cơ sạt lở. Cử tri đề nghị UBND tỉnh đôn đốc các dự án đã có quyết định chấp thuận đầu tư sớm triển khai trong thực tế.

Liên quan đến các chính sách an sinh xã hội, cử tri mong muốn rà soát, bổ sung và tháo gỡ vướng mắc cho các trường hợp người có công đã có hồ sơ hoặc còn thiếu sót giấy tờ; quan tâm chăm lo tốt hơn cho người có công cao tuổi, neo đơn. Cùng với đó, tiếp tục bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế xã, đảm bảo việc khám sức khoẻ ban đầu cho người dân.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: Các ý kiến, kiến nghị cử tri 2 xã nêu ra rất xác đáng, liên quan trực tiếp đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bình Dương

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bình Dương

Thông tin đến cử tri kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Cả hệ thống chính trị của tỉnh đang quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu tăng trưởng cao; tập trung khai thác, đánh thức các tiềm năng, dư địa tăng trưởng; từ đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong bối cảnh đó, sự đồng lòng và chung sức của người dân có ý nghĩa quyết định, là "xung lực" để tỉnh vượt qua mọi thách thức, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý chính quyền các xã cần tập trung chỉ đạo điều hành, phát huy hết các dư địa, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó, xã Đề Gi cần phát huy lợi thế xã ven biển, quán triệt, triển khai đạt kết quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế biển hiện đại phù hợp với thực tế ở địa phương, gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Đối với các kiến nghị chính đáng của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, tiếp thu và trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, giao 2 xã Đề Gi và Xuân An cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, phối hợp giải quyết nhanh các vấn đề cử tri kiến nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Các đại biểu Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh sẽ theo sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và có ý kiến kịp thời, đảm bảo các vấn đề cử tri nêu ra được giải quyết thấu đáo.

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