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Thời sự

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Thị Phong Vũ tiếp xúc cử tri xã Bình Khê

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ĐINH NGỌC
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(GLO)- Sáng 5-11, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cùng tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Bình Khê trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

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Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Đinh Ngọc

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, những nội dung cơ bản của các nghị quyết được thông qua và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đồng thời, thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bình Khê đã nêu 13 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực trong đời sống dân sinh. Trong đó, đề nghị xem xét hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn hoặc tính mức đóng dựa trên mức lương cơ sở; chế độ phụ cấp đối với người cao tuổi tham gia công tác tại thôn.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; kiểm soát chặt chẽ tình trạng xả nước thải từ các trang trại chăn nuôi heo nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe và đời sống người dân.

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Cử tri xã Bình Khê nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đinh Ngọc

Ngoài ra còn có một số kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng tuyến đường từ xóm 3 đi Đồng Dinh và làm rõ khoản tiền người dân đã đóng góp xây dựng hệ thống lưới điện tại xã Tây Thuận (cũ) từ năm 1995; những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đề nghị kiểm tra, xem xét bồi thường thiệt hại đối với các hộ dân có đất bị sạt lở do ảnh hưởng từ nguồn nước thủy điện Tiên Thuận.

Đại diện UBND xã Bình Khê và các cơ quan liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri trong phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm, trong đó có việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị chính quyền xã Bình Khê và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

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