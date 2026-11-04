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Thời sự

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung tiếp xúc cử tri phường Tam Quan

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Sáng 4-11, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Mai Việt Trung cùng Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tam Quan trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

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Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thái Ngân

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), những nội dung cơ bản của các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII; đồng thời, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đã được phản ánh tại những buổi tiếp xúc trước.

Cử tri phường Tam Quan nêu 7 ý kiến với 12 nội dung, tập trung vào những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thừa kế bằng giấy viết tay, thừa kế và tặng cho quyền sử dụng đất.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; đồng thời kiến nghị điều chỉnh sai sót về họ tên trong hồ sơ công nhận, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

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Cử tri phường Tam Quan kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thái Ngân

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị việc quan tâm đầu tư đường ra đồng ruộng tại khu phố Hội An; quan tâm chế độ, chính sách đối với chi hội phó các hội, đoàn thể sau sắp xếp khu phố; kinh phí hoạt động của các chi hội và mức hỗ trợ lực lượng không chuyên trách.

Đại diện UBND phường Tam Quan và các cơ quan liên quan đã trao đổi, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

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Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thái Ngân

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; trao đổi, làm rõ một số vấn đề được quan tâm; đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

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