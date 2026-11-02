Cử tri phường Quy Nhơn Tây và xã Vân Canh kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

(GLO)- Ngày 2-11, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Tây và xã Vân Canh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, chế độ chính sách...

Tiếp xúc với cử tri có Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 1.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Dũng Nhân

Tại phường Quy Nhơn Tây, cử tri kiến nghị các cấp, ngành sớm giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại kéo dài; rà soát việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tại Dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ; đồng thời, cần hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký đất đai lần đầu cho người dân.

Cử tri cũng đề nghị xác minh nguồn gốc, xem xét bồi thường thỏa đáng đối với diện tích đất khai hoang, sử dụng ổn định nhưng chưa được bồi thường đầy đủ tại các dự án, trong đó có Dự án Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ suối Trầu thuộc Khu đô thị Long Vân và dự án đường 639.

Cử tri phường Quy Nhơn Tây nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Tại xã Vân Canh, cử tri kiến nghị khi thu hồi đất đợt 2 phục vụ Dự án Hồ chứa nước Suối Lớn - Suối Chiếp tại làng Hà Văn Trên cần thực hiện chi trả tiền bồi thường 1 lần thay vì thu hồi đến đâu giải ngân đến đó, tạo điều kiện để người dân chủ động sử dụng nguồn tiền.

Cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm chế độ phụ cấp cho lực lượng tham gia hòa giải ở cơ sở; đồng thời xem xét mức hỗ trợ và chính sách BHXH đối với các chức danh ở thôn, làng sau sáp nhập. Theo cử tri, địa bàn thôn, làng sau sáp nhập rộng hơn, trong khi mức hỗ trợ chưa tương xứng.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch đến các thôn, làng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các địa phương đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu số 1, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc cùng các địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với kiến nghị về chế độ phụ cấp các chức danh ở thôn, làng tại xã Vân Canh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin việc thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 97/2026/NQ-HĐND ngày 30-9-2026 của HĐND tỉnh.

Các kiến nghị khác, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan rà soát, giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.