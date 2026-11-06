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Thời sự

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Chiều 6-11, tại phường Diên Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Diên Hồng, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các phường: Pleiku, Hội Phú, An Phú và xã Gào.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời tóm tắt báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) của HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung vào tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; thái độ, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức xã, phường trong thực thi công vụ chưa cao.

Cử tri cũng đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng tại một số khu vực; đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp...

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Nhiều ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh được cử tri nêu lên tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị các địa phương liên quan thông tin rõ kế hoạch, tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn, trong đó có Dự án Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái tại Ia Hrung.

Đồng thời, cử tri kiến nghị tăng cường giám sát việc triển khai 2 dự án đầu tư công gồm: Hệ thống quan trắc môi trường và Nhà máy xử lý rác thải An Khê; quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động chăn nuôi…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương và của tỉnh.

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Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tập trung rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền một cách tâm huyết, trách nhiệm, nghiêm túc và nhanh chóng.

Các phường cũng cần phát huy tối đa hiệu quả tổ công nghệ cộng đồng; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc quy hoạch, xử lý các dự án “treo”; xem xét tính toán điều chỉnh với các dự án bất khả thi và những vấn đề bất cập mà cử tri đã nêu.

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