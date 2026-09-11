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Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m; tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước; thời gian thực hiện từ năm 2025-2029.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại cuộc họp, tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án có sự chuyển biến tích cực.

Đối với Dự án thành phần 1, đến nay đã hoàn thành bồi thường, chi trả cho 1.969 hộ bị ảnh hưởng. Toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng khoảng 21,73/22 km, đạt 98%; 0,27 km còn lại đang vướng một số vị trí đất, nhà ở của người dân thuộc địa bàn xã Bình Phú và Bình An. Hiện, các địa phương tập trung giải quyết để sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công.

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Lãnh đạo UBND xã Bình An báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại địa phương. Ảnh: N.H

Đối với Dự án thành phần 2, đã kiểm đếm đất đai, hoa màu, vật kiến trúc của 1.712 hộ; xác nhận nguồn gốc đất cho 1.655 hộ; chi trả tiền bồi thường cho 1.410 hộ và hoàn thành di dời 640 ngôi mộ. Các địa phương đã bàn giao khoảng 38,3 km mặt bằng, đạt 61%.

Theo kế hoạch, đến ngày 20-9 dự kiến bàn giao khoảng 45,4 km, đạt khoảng 72%; phấn đấu đến ngày 30-9 sẽ bàn giao 53,36 km, đạt 85% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Phần còn lại 6,14 km là diện tích đất rừng phòng hộ trên tuyến chính, dự kiến bàn giao trước ngày 20-10-2026 sau khi hoàn thành khai thác tận dụng lâm sản.

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Lãnh đạo UBND xã Ya Hội báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại địa phương. Ảnh: N.H

Về tiến độ thi công, tại gói thầu xây lắp XL.01 thuộc Dự án thành phần 1 (đoạn từ Km0+00 - Km12+00), các nhà thầu đang triển khai 31 mũi thi công, giá trị thi công đạt gần 293 tỷ đồng; kế hoạch thi công gói thầu đến cuối năm 2026 dự kiến đạt khoảng 660 tỷ đồng (26%).

Đối với gói thầu xây lắp XL.02 (từ Km12+00 - Km22+00), các nhà thầu đã triển khai 23 mũi thi công trên toàn tuyến, giá trị thi công đạt khoảng 159 tỷ đồng (8,6%), kế hoạch thi công gói thầu đến cuối năm 2026 đạt khoảng 435 tỷ đồng (24%).

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Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình phối hợp giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: N.H

Để bảo đảm tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vận động người dân nhận tiền, thu dọn nhà ở, cây cối, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Đối với Dự án thành phần 1, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu lãnh đạo các xã Bình An, Bình Phú hoàn thành chi trả tiền bồi thường; chủ động vận động người dân thuê nhà, tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với Dự án thành phần 2, lãnh đạo các xã Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, Đak Pơ và Hra phải hoàn thành công tác bồi thường rừng trong tháng 9-2026. Các xã Bình Hiệp, Bình Phú, Ya Hội và Đak Pơ tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các vị trí móng trụ, hành lang tuyến đường dây cao thế bị ảnh hưởng để phục vụ công tác di dời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương, trong quá trình thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phải khẩn trương báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Đồng thời, chính quyền các địa phương phải chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân với sự phối hợp của chính quyền cơ sở, lực lượng Công an và người có uy tín; bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cần bám sát công trường, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tiến độ đến cuối năm 2027 thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Đồng thời, tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình; kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát không đáp ứng yêu cầu năng lực; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

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