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Thời sự

Khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Chiều 23-7, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có dự án đi qua.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m. Tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian thi công từ năm 2025-2029.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tiến độ đền bù, GPMB dự án thời gian qua có sự chuyển biến tích cực. Đối với dự án thành phần 1, đến nay, các địa phương đã thực hiện phê duyệt phương án bồi thường cho 1.609/1.969 hộ, chi trả tiền bồi thường cho 1.562 hộ, tương ứng chiều dài 20/22km (tỷ lệ 90%); bàn giao mặt bằng sạch 19/22km (tỷ lệ 86%).

Đối với dự án thành phần 2, tổng số hộ đã kiểm đếm 1.786/1.786 hộ; thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.502 hộ; phê duyệt kinh phí đền bù 1.385 hộ; chi trả tiền cho 640 hộ; di dời 95 ngôi mộ...

Đối với dự án thành phần 3, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường tuyến chính với chiều dài 33,99/34,85 km (97,5%), tổng kinh phí bồi thường hơn 1.715 tỷ đồng; chi trả tiền 1.669 tỷ đồng; bàn giao mặt bằng tuyến chính với chiều dài 33,49/34,85 km (96,1%).

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Lãnh đạo UBND phường An Nhơn báo cáo kết quả công tác GPMB và tái định cư tại địa phương. Ảnh: N.H

Về tiến độ thi công, tại gói thầu xây lắp XL.01 (phạm vi Km0+00 - Km12+000 đã bàn giao mặt bằng 11,5/12km. Các nhà thầu tập trung huy động huy động xe máy thiết bị, nhân lực, vật tư, triển khai 25 mũi thi công, thi công “3 ca, 4 kíp” trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng.

Đối với gói thầu XL02 (phạm vi Km12+000 - Km22+000) đã bàn giao mặt bằng 7,2/10km, đạt 72%. Các nhà thầu đã triển khai 19 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng…

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác GPMB của dự án, Ban quản lý Dự án kiến nghị UBND chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, chi trả cho người dân vùng bị ảnh hưởng, di dời hạ tầng kỹ thuật, tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc; hỗ trợ người dân tái định cư…

Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia thảo luận đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, giúp địa phương hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trước 15-8-2026.

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Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình phối hợp GPMB dự án. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15-8-2026.

Riêng đối với dự án thành phần 2 có khối lượng tồn đọng lớn, địa hình phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung cao độ, phấn đấu phê duyệt xong phương án bồi thường trong tháng 8-2026 và hoàn thành dứt điểm GPMB toàn bộ dự án trong tháng 9-2026.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động quyết định công việc thuộc thẩm quyền.

Công tác tuyên truyền, vận động cần được tăng cường hơn nữa thông qua việc phối hợp với chính quyền cơ sở, lực lượng công an và người có uy tín, đảm bảo công khai, minh bạch.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đối với trường hợp cố tình chây ì không chấp hành chủ trương, các ngành, địa phương xây dựng phương án để tổ chức cưỡng chế tháo dỡ nhà cửa, công trình, vật kiến trúc.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cần bám sát công trường, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tiến độ đến cuối năm 2027 thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và khối lượng các hạng mục công trình; kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát không đáp ứng yêu cầu năng lực; đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

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