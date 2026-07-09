Xã Bình Phú thông báo kê khai, xác nhận và di dời mồ mả phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) vừa phát thông báo lần 3 về việc kê khai, xác nhận và di dời các phần mộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã.

Theo thông báo, công tác này được triển khai nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thân nhân có phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Đối tượng thực hiện kê khai là các hộ gia đình, cá nhân có mồ mả của thân nhân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nhưng đến nay chưa thực hiện kê khai, xác nhận phần mộ bị ảnh hưởng và lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Các phần mộ thuộc địa bàn các thôn: Hòa Trung, Hòa Sơn và Hòa Hiệp.

Thời gian kê khai được thực hiện từ ngày 2 đến 10-7-2026. Địa điểm kê khai tại Ban Quản lý xã Bình Phú (trụ sở UBND xã Bình Phú) trong giờ hành chính các ngày làm việc. Khi đến kê khai, đại diện thân nhân hoặc gia đình cần mang theo căn cước công dân để xác minh và lập hồ sơ theo quy định.

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã Bình Phú cho biết, sau thời hạn trên, nếu các hộ gia đình, cá nhân không đến kê khai, xác nhận các phần mộ bị ảnh hưởng, Hội đồng sẽ phối hợp với UBND xã và các cơ quan liên quan tiến hành xác lập hồ sơ mộ vô chủ, thực hiện di dời theo quy định.

Mọi khiếu nại, thắc mắc phát sinh sau đó, Hội đồng không chịu trách nhiệm; đồng thời sẽ bàn giao lại phần mộ đã di dời theo sơ đồ mộ chí được lập theo quy định.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, Hội đồng đề nghị các thôn Hòa Trung, Hòa Sơn, Hòa Hiệp tăng cường tuyên truyền để người dân biết, phối hợp thực hiện, góp phần bảo đảm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng của dự án đúng tiến độ.