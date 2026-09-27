Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Thu hồi hơn 115 ha đất tại xã Pờ Tó, giao địa phương quản lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3993/QĐ-UBND về việc thu hồi hơn 115,1 ha đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai tại xã Pờ Tó và giao UBND xã Pờ Tó quản lý theo quy định.

Theo quyết định, diện tích đất thu hồi là 1.151.942,8 m² (hơn 115 ha), thuộc tổng diện tích 9.584,14 ha đất có nguồn gốc được UBND tỉnh Gia Lai (cũ) giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa. Phần diện tích này trước đây đã được bàn giao cho UBND huyện Ia Pa (cũ).

thu-hoi-hon-115-ha-dat-tai-xa-po-to-giao-dia-phuong-quan-ly.jpg
Gia Lai thu hồi hơn 115 ha đất tại xã Pờ Tó, giao địa phương quản lý. Ảnh minh họa: Quang Tấn

Đất thu hồi có vị trí tại xã Pờ Tó, với lý do thu hồi nhằm chuyển giao về địa phương quản lý theo nội dung tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17-4-2020 của UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về việc đổi tên Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. UBND xã Pờ Tó căn cứ quy hoạch chung của xã đã được phê duyệt để thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định và thẩm quyền.

Đồng thời, tích hợp toàn bộ diện tích đất thu hồi vào phương án sử dụng đất tổng thể đối với diện tích đất trả về địa phương của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai sau khi Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh (Đề án 433) hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, giấy tờ về quyền sử dụng đất để thực hiện chỉnh lý biến động theo quy định.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Chiều 18-9, Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) do ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Không gian sống

Những viên ngói vảy cá được giữ lại sau khi ngôi nhà cũ bị phá dỡ đã có một đời sống mới trong căn nhà của gia đình hai thế hệ ở Tây Ninh. Chúng được dùng để lợp bốn mái hiên, trong đó có hai mái hiên nằm ngay bên trong nhà, gợi lại một khoảng không quen thuộc trong nếp sống gia đình Việt.

null